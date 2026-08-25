Polak oszukiwał niemieckich emerytów. Oskubał ich na 675 tys. euro! Stanie przed tamtejszym sądem

Mężczyzna miał podawać się za prokuratora albo policjanta.

Seniorom wmawiano, że ich bliski spowodował wypadek i potrzebne są pieniądze, by uniknął więzienia.

Artur O. został zatrzymany 19 sierpnia. Sąd zdecydował o jego przekazaniu Niemcom.

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Straszyli seniorów więzieniem

Proceder miał polegać na wywoływaniu paniki u starszych osób. Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mieli przedstawiać się jako prokuratorzy lub funkcjonariusze policji. Seniorzy mieli słyszeć, że ktoś z ich rodziny spowodował wypadek drogowy. Następnie oszuści przekonywali ich, że konieczne jest przekazanie pieniędzy, aby bliska osoba mogła uniknąć zastosowania środków związanych z pozbawieniem wolności.

W ten sposób pokrzywdzeni mieli zostać doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Łączne straty wyliczono na 675 tys. euro.

Szukali go Niemcy. Wpadł w Gdańsku

Artur O. był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego 19 marca 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Hanowerze. Mężczyzna został zatrzymany 19 sierpnia przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie został przesłuchany przez prokuratora. Sprawa trafiła następnie przed sąd.

Sąd zdecydował: zostanie przekazany Niemcom

21 sierpnia Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił wniosek prokuratury. Zdecydował o przekazaniu Artura O. stronie niemieckiej i zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na czas potrzebny do wykonania procedury przekazania. Po zakończeniu wymaganych czynności prawnych mężczyzna ma zostać wydany niemieckim organom.

Grozi mu nawet 15 lat więzienia

Przestępstwo, o które jest podejrzany Artur O., jest zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie to niemiecki wymiar sprawiedliwości będzie prowadził wobec niego postępowanie i zdecyduje o jego dalszym losie.