Niemiecka emerytura jednak nie tak wysoka. Polka pokazała ile wyniesie jej świadczenie

Anastazja Lisowska
2026-02-05 20:19

Wśród wielu Polaków panuje przekonanie, że niemiecka emerytura to prawdziwy Eden dla seniorów. Tak też myślała Polka z Mysłowic, która 20 lat temu przeprowadziła się na zachód. Rzeczywistość jednak pokazała jej, że świadczenie emerytalne po dwóch dekadach pracy nie będzie dla niej wystarczające.

Wyjechała za pracą do Niemiec. Liczyła na wysoką emeryturę

Jak podaje portal Onet, pani Elżbieta zdecydowała się na wyjazd do Niemiec w wieku 41 lat i ostatecznie spędziła tam 20 lat, pracując jako opiekunka. Przez dwie dekady więc to właśnie tam odkładała składki emerytalne i liczyła, że po przejściu na emeryturę będzie mogła pożyć tak, jak wszyscy inni starsi Niemcy. Niestety Deutsche Rentenversicherung, czyli niemiecki odpowniedk ZUS wyliczył seniorce bardzo niskie świadczenie.

Ile wynosi emerytura po pracy w Niemczech?

Deutsche Rentenversicherung wskazało, że pani Elżbieta po osiągnięciu wieku emerytalnego może otrzymywać emeryturę w wysokości od 520 do 600 euro, czyli ok. 2200-2500 zł. Seniorka - tak jak wielu innych polskich emigrantów - była pewna, że po tylu latach pracy otrzyma wyższe świadczenie.

Myślałam, że to błąd. Ludzie mówili, że w Niemczech emeryci żyją jak w reklamach. Ale żeby otrzymać te "niemieckie luksusy", trzeba pracować dwa razy dłużej niż ja [...] W Niemczech nie utrzymałabym się sama. To był moment, w którym zaczęłam poważnie myśleć o powrocie na stałe do Polski - podkreśliła kobieta, czytamy na portalu Onet.pl.

Ile trzeba pracować w Niemczech, żeby dostać emeryturę?

Aby otrzymać niemiecką emeryturę z systemu państwowego, trzeba mieć co najmniej 5 lat okresów składkowych. Do tych 5 lat zaliczają się m.in.:

  • okresy legalnej pracy, od której były odprowadzane składki emerytalne,
  • czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych (jeśli były opłacane składki),
  • urlop macierzyński i wychowawczy,
  • niektóre okresy opieki nad bliskimi.
Jak wygląda system emerytalny w Niemczech?

Jak wygląda system emerytalny w Niemczech? Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie:

  • Podstawą jest państwowa emerytura (Deutsche Rentenversicherung), finansowana ze składek pracowników i pracodawców.
  • Obowiązuje zasada solidarności międzypokoleniowej - obecnie pracujący utrzymują dzisiejszych emerytów.
  • Minimalny staż uprawniający do emerytury to 5 lat opłacania składek.
  • Wiek emerytalny wynosi docelowo 67 lat (wcześniejsze przejście oznacza niższe świadczenie).
  • Wysokość emerytury zależy od liczby przepracowanych lat i zarobków (system punktowy).
  • System opiera się na trzech filarach: emeryturze państwowej, emeryturach zakładowych oraz prywatnym oszczędzaniu.
