Wyjechała za pracą do Niemiec. Liczyła na wysoką emeryturę

Jak podaje portal Onet, pani Elżbieta zdecydowała się na wyjazd do Niemiec w wieku 41 lat i ostatecznie spędziła tam 20 lat, pracując jako opiekunka. Przez dwie dekady więc to właśnie tam odkładała składki emerytalne i liczyła, że po przejściu na emeryturę będzie mogła pożyć tak, jak wszyscy inni starsi Niemcy. Niestety Deutsche Rentenversicherung, czyli niemiecki odpowniedk ZUS wyliczył seniorce bardzo niskie świadczenie.

Ile wynosi emerytura po pracy w Niemczech?

Deutsche Rentenversicherung wskazało, że pani Elżbieta po osiągnięciu wieku emerytalnego może otrzymywać emeryturę w wysokości od 520 do 600 euro, czyli ok. 2200-2500 zł. Seniorka - tak jak wielu innych polskich emigrantów - była pewna, że po tylu latach pracy otrzyma wyższe świadczenie.

Myślałam, że to błąd. Ludzie mówili, że w Niemczech emeryci żyją jak w reklamach. Ale żeby otrzymać te "niemieckie luksusy", trzeba pracować dwa razy dłużej niż ja [...] W Niemczech nie utrzymałabym się sama. To był moment, w którym zaczęłam poważnie myśleć o powrocie na stałe do Polski - podkreśliła kobieta, czytamy na portalu Onet.pl.

Ile trzeba pracować w Niemczech, żeby dostać emeryturę?

Aby otrzymać niemiecką emeryturę z systemu państwowego, trzeba mieć co najmniej 5 lat okresów składkowych. Do tych 5 lat zaliczają się m.in.:

okresy legalnej pracy, od której były odprowadzane składki emerytalne,

czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych (jeśli były opłacane składki),

urlop macierzyński i wychowawczy,

niektóre okresy opieki nad bliskimi.

Jak wygląda system emerytalny w Niemczech?

