Budowa tego kościoła trwa już 144 lata. Wciąż fascynuje cały świat

W Barcelonie, od ponad wieku, wciąż powstaje niezwykła świątynia, której budowa trwa już 144 lata.

Sagrada Familia, dzieło Antoniego Gaudiego, mimo niedokończenia, zachwyca stylem łączącym gotyk z naturą.

Poznaj historię tej wyjątkowej bazyliki i dowiedz się, kiedy planowane jest jej ostateczne ukończenie.

Niektóre budowle stają się czymś więcej niż tylko zabytkami - wyrastają na symbole całych miast i przyciągają uwagę świata przez pokolenia. Są miejsca, które mimo upływu lat nie tracą swojego uroku, a ich historia wciąż fascynuje turystów, wiernych i miłośników architektury. Jednym z takich wyjątkowych przykładów jest świątynia, której budowa trwa od ponad wieku i nadal pozostaje niezwykłym fenomenem.

Sagrada Familia - niezwykła historia budowy

Sagrada Familia to znana niemalże każdemu bazylika w Barcelonie, której budowę rozpoczęto w 1882 roku. Można więc śmiało powiedziec, że obiekt powstaje od 144 lat, bowiem nadal nie został finalnie ukończony. Za wyjątkowy projekt bazylikii odpowiada Antoni Gaudi, który - co ciekawe - nie od samego początku był architektem tego miejsca. Początkowo projekt świątyni zlecono innemu architektowi, ale ten wszedł w konflikt ze stowarzyszeniem finansującym budowę świątyni. Koniec końców więc to właśnie Gaudi spędził większość swojego życia nad planem budowli i jej konstrukcją.

W 1926 roku kataloński inżynier niestety zginął wpadając pod tramwaj, a jego ciało pochowano w krypcie wewnątrz kościoła. Choć Gaudi nie dożył momentu ukończenia świątyni, to nie da się ukryć, że nadał jej niepowtarzalny charakter, łącząc styl gotycki z organicznymi formami inspirowanymi naturą. Po śmierci architekta prace znacznie zwolniły, a jego wizja stała się ogromnym wyzwaniem dla kolejnych pokoleń.

Dlaczego budowa trwa tak długo?

Jednym z powodów wieloletnich opóźnień jest fakt, że Sagrada Familia od początku powstaje głównie dzięki datkom wiernych i wpływom z biletów turystycznych, a nie państwowym funduszom. Każdy etap wymaga ogromnych nakładów finansowych oraz precyzyjnej pracy rzemieślników.

Nie bez znaczenia były także wydarzenia historyczne. W czasie hiszpańskiej wojny domowej część planów i modeli Gaudíego została zniszczona, co zmusiło architektów do rekonstruowania projektu na podstawie zachowanych fragmentów. W ostatnich latach natomiast budowę dodatkowo spowolniła pandemia, która niemal zatrzymała ruch turystyczny i zmniejszyła wpływy potrzebne na dalsze prace.

Sagrada Familia - koniec budowy niebawem

Budowa słynnej bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie już niedługo może się zakończyć. Robotnicy mają ukończyć zewnętrzną elewację autorstwa Antoniego Gaudiego w 2026 roku, więc w setną rocznicę śmierci Gaudiego. Co ciekawe, na ceremonię w czerwcu 2026 został zaproszony nawet papież!