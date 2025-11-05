Sagrada Familia w Barcelonie pobiła rekord wysokości, stając się najwyższym kościołem na świecie po dodaniu nowego segmentu.

Projekt Gaudiego, zapoczątkowany w 1882 roku, jest finansowany z darowizn i biletów, a jego ukończenie planowane jest na 2026 rok.

Chcesz dowiedzieć się, jak zaplanować wizytę w tej niezwykłej bazylice i uniknąć długich kolejek? Sprawdź praktyczne wskazówki!

Sagrada Familia, mierzy obecnie 162,91 m i choć to jeszcze nie koniec prac, wystarczyło aby pobić rekord, który należał niemieckiej katedry w Ulm, która nieprzerwanie była liderem pod względem wysokości od 1890 roku.

Najwyższy kościół na świecie

Jej pełna nazwa, Templo Expiatorio de la Sagrada Família, oznacza Świątynię Pokutną Świętej Rodziny” co odzwierciedla jej pierwotne religijne przeznaczenie. Pomysł budowy zrodził się w 1882 roku z inicjatywy katolickiego stowarzyszenia, a pierwszym architektem był Francisco de Paula del Villar. Rok później projekt przejął Antoni Gaudí, który całkowicie zmienił jego koncepcję i poświęcił jej resztę życia. Gaudí, głęboko wierzący katolik, zaprojektował świątynię jako katechezę z kamienia, w której każda wieża, fasada i rzeźba opowiada historię chrześcijaństwa. Trzy główne fasady, czyli Narodzenia, Męki Pańskiej i Chwały, symbolizują życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Wieże poświęcone są apostołom, ewangelistom, Maryi i Jezusowi Chrystusowi, którego centralna wieża ma osiągnąć wysokość 172,5 metra. Choć budowa rozpoczęła się w XIX wieku, świątynia wciąż nie została ukończona. Prace są finansowane wyłącznie z darowizn i biletów wstępu. Planowane zakończenie budowy przypada na rok 2026, czyli setną rocznicę śmierci Gaudíego.

Sagrada Familia jak zwiedzać? Informacje praktyczne

Sagrada Família to najczęściej odwiedzana atrakcja Barcelony. Rocznie przyciąga ponad 4,5 miliona turystów. Gaudí, czerpiąc inspirację z natury, stworzył przestrzeń przypominającą las. Kolumny rozgałęziają się ku górze niczym drzewa, a światło przenikające przez witraże tworzy efekt przypominający promienie słoneczne w koronach liści. W 2010 roku papież Benedykt XVI konsekrował świątynię, nadając jej status bazyliki mniejszej. Od tego momentu odbywają się tu regularne msze. Godziny otwarcia bazyliki są różne, dlatego planując zwiedzanie warto sprawdzić to na stronie internetowej. Bilety też lepiej kupić online, dzięki temu unikniemy kolejek, a te potrafią być naprawdę długie. Bilet rezerwujemy na konkretną godzinę i z dużym wyprzedzeniem, ponieważ rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Lepiej nie zakładać też czapki z daszkiem. Ze względów bezpieczeństwa ochrona będzie prosiła aby ją zdjąć. Przed wejściem czeka nas też kontrola podobna do tej na lotnisku. Na zwiedzanie warto zarezerwować sobie około 1,5 godziny. Sagrada Familia znajduje się w dzielnicy Eixample, niedaleko centrum miasta - Carrer de Mallorca, 401. Z centrum miasta można dojść tu w około 30 minut. Można także dojechać autobusem lini:19, 33, 34, D50, H10, albo metrem linia L2 (fioletowa) i L5 (niebieska).