Pomysł na wakacje

Mieszka tu Robert Lewandowski. Ta miejscowość to prawdziwa perełka. Co zobaczyć w Stiges?

Stiges to urokliwa miejscowość niedaleko Barcelony. Słynie z tolerancji, gościnności oraz pięknych plaż, które upodobali sobie m.in. naturyści. To jeden z pierwszych historycznych kurortów turystycznych Katalonii, który inspirował barcelońskich artystów. Wśród atrakcji Stiges jest sporo muzeów oraz zjawiskowych willi. Być może niebawem powstanie tu także muzeum piłki nożnej, to właśnie tu po podpisaniu kontraktu z FC Barceloną zamieszkał Robert Lewandowski.