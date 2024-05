Sernik baskijski w wersji Michała Korkosza znanego jako Rozkoszny to kulinarny hit ostatnich kilku lat. Jednak początki tego niezwykłego wypieku sięgają 1990 roku. Sam sernik jest jednym z najstarszych ciast na świecie. Już w 2000 wieku p.n.e. mieszkańcy greckiej wyspy Samos raczyli się pikantnym sernikiem obrzędowym. Pojawiał się on m.in. na weselach i uroczystościach religijnych. W 776 r. p.n.e. sernik trafił do diety sportowców przygotowujących się do igrzysk. w V w. p.n.e. grecki filozof i lekarz Aegimus napisał nawet książkę o sztuce wypieku tego ciasta. Sernik słodki od miodu to już dzieło starożytnych Rzymian. Sernik baskijski zaś został stworzony w stolicy Kraju Basków, czyli Donostii lub tez San Sebastian, jak miasto nazywają Hiszpanie.

To najczyściej kopiowany sernik na świecie. Gdzie zjesz oryginalny sernik baskijski? Adres i historia powstania kremowego ciasta

Sernik Baskijski powstał w restauracji La Viña. Jeszcze do lat 90. nikt nie kojarzył Kraju Basków z sernikiem. Zmienił to Santiago Rivera, syn założycieli restauracji, który eksperymentował z produktami i umiejętnościami zdobytymi na różnego rodzaju kursach. Początkowo piekł małe serniki i wprowadzał do karty, z czasem goście zaczęli pytać o nie każdego dnia. Wkrótce ten karmelowy, spalony na zewnątrz, cudownie kremowy w środku sernik, stał się jednym z najpopularniejszych i najczęściej kopiowanych na świecie. Oryginalny wypiekany jest na hiszpańskim serku kremowym San Millan. W innych wariacjach używa się serka Filadelfia. Sernik jest bardzo słodki, pieczony w bardzo wysokiej temperaturze, dlatego skórka szybko ulega karmelizacji, wierzch jest niemal spalony a środek delikatny i płynący. Jeśli będziecie kiedyś w San Sebastian, spróbujcie oryginału – zamawiając jedną porcję, dostaniecie dwa kawałki (cena 6 Euro). Restauracja restauracji La Viña mieści się na starym mieście, gdzie znajduje się mnóstwo knajpek z przepysznymi pincho (tapas po baskijsku). San Sebastian to kulinarny raj. Znajduje się tu mnóstwo restauracji z gwiazdkami Michelin i tymi polecanymi przez inspektorów. Sama La Viña znajduje się pod adresem: 31 de Agosto Kalea, 3 Casco Viejo, Donostia.

