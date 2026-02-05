Pożar w niemieckim ośrodku badań jądrowych. Wielka akcja strażaków

Wybuchł pożar w niemieckim ośrodku badań jądrowych

Jak podała agencja dpa, pożar wybuchł w godzinach porannych i objął system zasilania instalacji akceleratora cząstek. Zgłoszenie wpłynęło do miejscowej straży pożarnej ok. godz. 6:30. Ochrona ewakuowała teren ośrodka, a pracownicy opuścili obiekt. Nikt na szczęście nie został ranny.

Do akcji ekspresowo skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Służby informują o znacznych stratach materialnych, jednak ich konkretna skala nie jest jeszcze znana. Według strażaków działania na miejscu pożaru mogą potrwać co najmniej do późnych godzin wieczornych.

Pożar opóźni prowadzone w ośrodku prace

Centrum Helmholtza Badań Ciężkich Jonów GSI w Darmstadt prowadzi badania m.in. w zakresie plazmy, fizyki atomowej i jądrowej oraz medycyny nuklearnej. Na jego terenie powstaje nowy akcelerator cząstek, który ma służyć badaniom związanym z kosmonautyką i medycyną.

Według ministra nauki Hesji Timona Gremmelsa pożar spowoduje opóźnienia w realizacji międzynarodowego projektu budowy nowego akceleratora. Próbne uruchomienie instalacji planowano na grudzień. Z dotychczasowych założeń wynikało, że pierwsze eksperymenty miały rozpocząć się pod koniec 2027 r., a pod koniec 2028 r. miały ruszyć badania z wykorzystaniem nowego akceleratora o długości 1,1 km.

Nowy akcelerator nosi nazwę "FAIR" (Facility for Antiproton and Ion Research; pol. Ośrodek Badań nad Antyprotonami i Jonami). To międzynarodowy projekt realizowany we współpracy wielu krajów. W 2024 r. jego koszt oszacowano na około 3,3 mld euro.

