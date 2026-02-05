Rosyjska rzeczniczka MSZ atakuje dyplomatkę. "Nieerotyczne zdjęcie seksualnego życia"

"Dzisiaj spałam w łazience. Jeszcze raz. To była bardzo głośna noc. W ciągu nocy Rosja zaatakowała Kijów, Charków, Odessę i pięć innych regionów. Uderzenia miały na celu trafić źródła ciepła i energii elektrycznej, a także cywilów. To kolejny masowy atak przy użyciu 450 dronów i 70 pocisków balistycznych. Kijów doznał wielokrotnych uderzeń w całym mieście, niszczących budynki mieszkalne, przedszkola oraz zakłady produkcyjne. Zdaniem burmistrza 1170 wielopiętrowych budynków mieszkalnych pozostawiono bez ogrzewania i prądu – w środku zimy, w mroźnych temperaturach. Dziś rano w Kijowie było -23 st. Celsjusza" - napisała 3 lutego ambasadorka UE w Kijowie Katarina Mathernova. Dodała zdjęcie, na którym widać ją, jak siedzi na materacu w toalecie.

Szokujący wpis rzeczniczki rosyjskiego MSZ. "Nieerotyczne zdjęcie życia seksualnego"

Na reakcję ze strony Rosji nie trzeba było długo czekać. Reakcja była jednak szokująca. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa wyśmiała postawę dyplomatki. "W internecie opublikowano nieerotyczne zdjęcie seksualnego życia ambasadorki UE w Ukrainie Katariny Mathernovej, która pokazała, jak spała tej nocy w łazience z powodu zmasowanego ataku (...). Katarina Mathernova może podziękować swoim przełożonym w Brukseli za sponsorowanie masowych zabójstw i poprosić o przedłużenie jej mąk, przeznaczając jeszcze parę setek miliardów dla maniaków z Bankowej" - napisała Zacharowa w mediach społecznościowych. PAP przypomina, że przy ulicy Bankowej w Kijowie mieści się m.in. Biuro Prezydenta Ukrainy.

"Nie ma nic erotycznego w zamarzniętych mieszkaniach"

Mathernova zareagowała. "Oto, co chcę powiedzieć. Kiedy rzeczniczka wojskowego agresora seksualizuje zdjęcie kobiety, ukrywającej się przed rosyjskimi rakietami i dronami, nie mówi to nic o mnie (...) lecz wszystko o reżimie, który reprezentuje Maria Zacharowa. Nie ma nic »erotycznego« w zamarzniętych mieszkaniach, zburzonych przedszkolach czy szpitalach pozbawionych ogrzewania przy temperaturze minus 23 stopnie Celsjusza. Nie ma nic zabawnego w wykorzystywaniu zimy jako broni masowego rażenia. Drwienie z cierpienia ludności cywilnej - to nie dyplomacja. To czysta propaganda, pozbawiona człowieczeństwa" – podkreśliła szefowa przedstawicielstwa UE na Facebooku.