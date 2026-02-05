Jest przełom w negocjacjach między Rosją a Ukrainą? "Pierwsza od pięciu miesięcy wymiana"

W Abu Zabi trwają trójstronne rozmowy między delegacjami Ukrainy, Rosji i USA na temat pokoju w Ukrainie.

Amerykański negocjator Steve Witkoff ogłosił planowaną wymianę jeńców wojennych w formule 157 za 157.

Jest to pierwsza wymiana jeńców od pięciu miesięcy i wynik "szczegółowych i produktywnych" rozmów.

Czy to przełom w negocjacjach pokojowych i sygnał do dalszych postępów? Dowiedz się więcej o tej ważnej wymianie.

Przełom w rozmowach trójstronnych?

W Abu Zabi trwa drugi dzień rozmów trójstronnych w temacie pokoju w Ukrainie. Prowadzi je główny negocjator strony ukraińskiej Rust Umierow, a w skład ukraińskiej delegacji wchodzą jeszcze także: szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow oraz doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksandr Bewz. Stronę rosyjską reprezentuje specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji Kiriłł Dmitrijew, a amerykańską Steve Witkoff.

Rozmowy są kontynuacją pierwszego trójstronnego spotkania delegacji USA, Ukrainy i Rosji, które odbyło się w dniach 23-24 stycznia. W czwartek, 5 lutego, wczesnym popołudniem czasu polskiego, napłynął ważny komunikat ze strony amerykańskiego przedstawiciela. Na portalu X poinformował, że planowana jest wymiana jeńców między Ukrainą i Rosją, która ma objąć 314 osób.

Jest informacja o wymianie jeńców!

"Rozmowy będą kontynuowane, dodatkowe postępy są oczekiwane w nadchodzących tygodniach" – napisał Witkoff i dodał, że dotychczasowe postępy są efektem tych rozmów, które określił jako szczegółowe i produktywne. Wymiana jeńców, o których napisał, ma nastąpić w formule 157 za 157. To pierwsza od pięciu miesięcy wymiana, jaką udało się zorganizować.

