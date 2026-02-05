Kim Dzong Un morduje dzieci za muzykę i filmy?! Szokujące oskarżenia

Amnesty International: egzekucje dzieci za oglądanie K-popu zarządzane przez reżim Kim Dzong Una

O tym, że w Korei Północnej można stracić życie nawet z najbardziej błahego powodu, było już wcześniej wiadomo, podobnie jak o absurdalnych przepisach takich jak nakaz noszenia określonych fryzur czy zakaz śmiania się przez kilkanaście dni. Teraz jednak Amnesty International donosi o czymś wyjątkowo szokującym. Z relacji zebranych przez tę organizację wynika, że w państwie Kim Dzong Una trwa kampania brutalnych represji wobec młodzieży -przyłapanej na oglądaniu południowokoreańskich seriali i słuchaniu muzyki K-pop. Nastolatki mają być za to publicznie rozstrzeliwane (!), a klasy szkolne zmuszane do udziału w tych egzekucjach w ramach „lekcji posłuszeństwa”.

Kim Dzong Un uznaje dostęp do zagranicznej kultury – zwłaszcza z Korei Południowej – za poważne przestępstwo

Jak wynika z relacji zebranych przez Amnesty International, reżim Kim Dzong Una uznaje dostęp do zagranicznej kultury – zwłaszcza z Korei Południowej – za poważne przestępstwo. Karą może być zesłanie do obozu pracy, publiczne upokorzenie, a coraz częściej – śmierć. „Jeśli oglądasz to, to samo może spotkać i ciebie” – usłyszała 40-letnia Kim Eunju, gdy jako nastolatka została zmuszona do obejrzenia publicznej egzekucji. Według relacji, wśród zakazanych treści znajdują się popularne południowokoreańskie seriale takie jak Crash Landing on You, Descendants of the Sun, a nawet globalny hit Squid Game.

„Jeśli rodzina ma pieniądze, kończy się na ostrzeżeniu. Jeśli nie – dzieci trafiają do obozów pracy na lata”

Nastolatki przyłapane na słuchaniu utworów zespołu BTS również poddawane są represjom. K-pop został uznany przez reżim za „wrogi wpływ kulturowy”, zagrażający "ideologicznej czystości państwa". Choć prawo wydaje się bezwzględne, obowiązuje w Korei Północnej system klasowy i korupcyjny. Ci, którzy mają wpływy lub pieniądze, mogą uniknąć najgorszych kar. „Jeśli rodzina ma pieniądze, kończy się na ostrzeżeniu. Jeśli nie – dzieci trafiają do obozów pracy na lata” – podkreśla jeden ze świadków. Sarah Brooks, zastępczyni dyrektora regionalnego Amnesty, stwierdza : „To system oparty na strachu i korupcji. Ci, którzy próbują dowiedzieć się czegoś o świecie lub szukają rozrywki – ryzykują życiem. Najbardziej cierpią ci, którzy nie mają majątku ani wpływów”.

North Koreans caught watching South Korean television shows face public humiliation, years in labor camps or even execution – with the harshest punishments for those too poor to pay bribes, according to testimonies given to Amnesty International.https://t.co/u5JY3MrytH— Amnesty International USA (@amnestyusa) February 4, 2026

