Padły rozkazy Kim Dzong Una. Zabronił naśladowania swojej fryzury!

Kim Dzong Un ma nowe rozkazy dla obywateli. Zabronił naśladowania swojej fryzury, koszulek z napisami i nie tylko

Państwo Kim Dzong Una to komunistyczny skansen, w którym absolutnie każdy aspekt życia obywateli jest ściśle regulowany niezliczonymi regulaminami i przepisami. Nie można przykładowo ot tak, po prostu iść do fryzjera i kazać się ostrzyc. Trzeba wybrać jedną z zaledwie piętnastu fryzur, które zostały zatwierdzone dla każdej z płci. O sprawie pisano już parę lat temu, a w 2017 roku fińskiemu dziennikarzowi Mice Mäkeläinenowi udało się zrobić zdjęcia plakatów przedstawiających jedynie słuszne fryzury. Od tamtej pory lista zakazów i nakazów jeszcze się wydłużyła. O ile w 2014 roku donoszono o tym, że Kim Dzong Un kazał mężczyznom z Korei Północnej, by naśladowali jego fryzurę, to teraz nastąpił gwałtowny zwrot akcji. Według Radio Free Asia Kim obecnie dyktator surowo zakazał takiego naśladownictwa! Chce, by charakterystyczną fryzurę z podgolonymi bokami i ułożonym na żel środkiem miał tylko on sam. Kto się nie podporządkuje, będzie miał ogoloną głowę!

Mieszkańcy Korei Północnej zaczynają mieć dość Kima? Zauważyli, że jego otoczenie nie przestrzega fryzjerskich i modowych zasad

Czego jeszcze zabroniono w Korei Północnej pod groźbą sześciu miesięcy robót przymusowych, a nawet więzienia? Zakazane są nie tylko męskie fryzury kopiujące to, co ma na głowie dyktator, ale i liczne elementy ubioru: prześwitujące rękawy, koszule bez rękawów, dżinsy, farba do włosów, koszulki z zagranicznymi napisami, torby na ramię, szorty i obcisłe topy. Wszystkie te rzeczy nie licują bowiem według Kima z "wizerunkiem systemu socjalistycznego". Tymczasem jak podaje Radio Free Asia, cytując niezadowolonych, oczywiście anonimowych, mnożące się zakazy dotyczące wyglądu podobno zaczynają już doskwierać nawet najbardziej wielbiącym komunizm obywatelom. Mieszkańcy ponoć zaczynają nawet zauważać, że niektóre zwierzęta są równiejsze od innych, bo przecież córka Kima była widywana z nieco prześwitującymi rękawami, a jeden z wysokich rangą urzędników państwowych z fryzurą "na Kima".

North Korea bans 'rooster' hairstyles and see-through sleeves with women told they will be jailed and have their heads shaved if they flout new fashion rules https://t.co/dPWkqff1EG pic.twitter.com/3Io2WdFOyn— Mail+ (@DailyMailUK) August 28, 2024

Fantastic clip today. Here's a chart of state-approved haircuts in North Korea: pic.twitter.com/Z3gZHXxJDb— I Love America News (@ILA_NewsX) August 27, 2024

