Kolejna tragedia w Krakowie. Zwłoki kobiety w mieszkaniu, ranny mężczyzna trafił do szpitala. "Charakter kryminalny"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-25 10:51

Kolejne wstrząsające wydarzenia w Krakowie. W mieszkaniu przy ul. Fatimskiej służby znalazły ciało starszej kobiety oraz rannego mężczyznę. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Na razie nie wiadomo, co wydarzyło się w lokalu, ale śledczy nie wykluczają, ze sprawa może mieć charakter kryminalny.

Taśma z napisem POLICJA, a w tle rozmyty radiowóz. O tragedii w jednym z mieszkań w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • W mieszkaniu znaleziono zwłoki około 70-letniej kobiety.
  • Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala.
  • Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.
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Makabryczne odkrycie w Krakowie

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałkowe popołudnie. Po godz. 17 służby pojawiły się w jednym z mieszkań przy ul. Fatimskiej. W środku znaleziono ciało kobiety w wieku około 70 lat. W lokalu znajdował się również ranny mężczyzna. Ratownicy udzielili mu pomocy, a następnie został przewieziony do szpitala.

- Mogę potwierdzić, że w godzinach wieczornych, około godz. 18, w jednym z mieszkań przy ul. Fatimskiej ujawniono zwłoki starszej kobiety w wieku około 70 lat. W mieszkaniu znajdował się również mężczyzna, który miał obrażenia ciała i został objęty pomocą medyczną - przekazał nam mł. asp. Rafał Wawrzuta, oficer prasowy KMP w Krakowie.

Co stało się w mieszkaniu?

Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji oraz prokurator. Zabezpieczane są ślady, a śledczy próbują ustalić, co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu. Na tym etapie służby nie informują o przyczynach śmierci kobiety, charakterze obrażeń mężczyzny ani o tym, czy obie sprawy są ze sobą bezpośrednio związane. Nie wiadomo także, co doprowadziło do tragedii.  

- Na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. W sprawie będzie prowadzone prokuratorskie śledztwo, którego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia oraz sprawdzenie, czy mogły w nim uczestniczyć osoby trzecie. Sprawa może mieć charakter kryminalny - dodaje policjant.

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Małopolska przeżywa dramat za dramatem

To kolejne tragiczne wydarzenie w Małopolsce w ostatnich dniach. Regionem wstrząsnęła wcześniej śmierć 35-letniego mężczyzny, który padł ofiarą brutalnego pobicia. Sprawa odbiła się szerokim echem, a śledczy wyjaśniają okoliczności ataku i ustalić, kto ponosi za niego odpowiedzialność.

W sobotę w tragicznym wypadku zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Samochód wjechał na chodnik i uderzył w spacerującą rodzinę. Niemowlę przeżyło, ale odniosło ciężkie obrażenia i trafiło do szpitala. Kierowca został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut i trafił do tymczasowego aresztu.

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