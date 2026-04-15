Emerytura w Polsce

System emerytalny w Polsce opiera się na zasadzie zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość przyszłego świadczenia zależy bezpośrednio od tego, ile pieniędzy uda się zgromadzić w trakcie aktywności zawodowej. Kluczowym momentem jest przejście na emeryturę. Wtedy zgromadzony kapitał dzielony jest przez prognozowaną długość życia, ustalaną co roku przez Główny Urząd Statystyczny. W praktyce oznacza to, że im dłużej pracujemy i im wyższe mamy zarobki, tym większe świadczenie możemy otrzymać. Ile jednak trzeba pracować oraz ile zarabiać, aby otrzymywać 4 tys. zł emerytury?

Tyle musisz zarabiać, by mieć 4 tys. zł emerytury

Osoby, które chcą sprawdzić swoją przyszłą emeryturę, mogą skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie ZUS. Po wpisaniu danych takich jak wiek, zarobki czy planowany moment zakończenia pracy - można uzyskać orientacyjną prognozę. Jak podaje portal WP, 40-latek, który chce za około 25 lat otrzymywać 4 tys. zł emerytury, powinien dziś zarabiać ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie. Co ważne, w przypadku kobiet wymagania są jeszcze wyższe - nawet około 11 tys. zł brutto, co wynika z niższego wieku emerytalnego i statystycznie dłuższego życia.

Maryla Rodowicz po podwyżce ma już 2600 zł emerytury

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że moment przejścia na emeryturę również wpływa na jej wysokość. Kluczowa jest tutaj coroczna waloryzacja składek, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Prognozy wskazują, że tegoroczna waloryzacja może wynieść ponad 14 proc.

Emerytury w Polsce. Co o nich wiesz?