Zrobił biznes na systemie kaucyjnym. Odbiera butelki od ludzi i zarabia!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-20 17:14

System kaucyjny otworzył nowe możliwości nie tylko dla osób, które chcą odzyskać pieniądze za puste opakowania. Na pomyśle związanym ze zwrotem butelek i puszek można również zbudować biznes. Przykładem jest usługa "Pan od Butelek", która odbiera opakowania bezpośrednio od mieszkańców.

Ręka osoby wkładającej butelkę plastikową do automatu kaucyjnego. O biznesie na butelkach przeczytasz na SE.
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Nie trzeba jechać do butelkomatu

Zwrot pustych butelek i puszek dla wielu osób oznacza konieczność znalezienia odpowiedniego automatu albo sklepu, który przyjmuje opakowania objęte kaucją. „Pan od Butelek” proponuje inne rozwiązanie.

Klient zamawia odbiór, otrzymuje specjalne worki, a następnie wrzuca do nich kwalifikujące się opakowania. W ustalonym terminie worek jest odbierany spod domu. Po odbiorze opakowania są liczone, a należna kwota trafia na konto klienta. Firma deklaruje, że odbiory odbywają się co dwa tygodnie. Co istotne, nie trzeba wcześniej zgromadzić określonej minimalnej liczby opakowań.

3382 butelki, czyli ponad 1350 zł z powrotem na kontach klientów, tyle zebrałem podczas jednego weekendu. Wszystko przeliczone co do sztuki, kaucja wypłacona prosto na konto klientów. Tak to wygląda od kuchni — podjeżdżam, zabieram worki, przeliczam, wypłacam. Zero jeżdżenia do automatu, zero kolejek - mówił w rozmowie z Faktem "Pan od Butelek".

Polecany artykuł:

Dramatyczny licznik utonięć. Tyle osób straciło życie

Na czym zarabia właściciel biznesu?

Pomysł opiera się na pobieraniu opłaty za wygodę. Kaucja za jedno kwalifikujące się opakowanie wynosi 50 groszy. Klient korzystający z usługi otrzymuje 40 groszy za sztukę, a pozostałe 10 groszy stanowi wynagrodzenie za odbiór i obsługę.

Przy większej liczbie butelek i puszek może więc powstać całkiem pokaźna kwota. Przykładowo za 1000 opakowań klient otrzyma 400 zł. Pozostałe 100 zł pozostaje po stronie operatora usługi. Właściciel musi oczywiście pokryć z tej kwoty koszty związane m.in. z transportem, logistyką i obsługą całego procesu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny w Polsce, oddajemy butelki w automatach
Galeria zdjęć 13

Gdzie działa "Pan od Butelek"?

Usługa nie jest jeszcze dostępna w całej Polsce. "Pan od Butelek" koncentruje działalność w Poznaniu i okolicznych miejscowościach. Na stronie firmy można wpisać kod pocztowy, aby sprawdzić, czy znajdujemy się w zasięgu usługi. Wiadomo jednak, że pomysłodawca chce rozwijać biznes i w przyszłości docierać również do kolejnych części kraju.

Czy znasz rockowe klasyki z czasów PRL-u? Dokończ w quizie teksty tych przebojów

Czy znasz rockowe klasyki z czasów PRL-u? Dokończ w quizie teksty tych przebojów
Pytanie 1 z 10
Dokończ tekst "Czerwony jak cegła" Dżemu: "Czerwony jak cegła..."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAUCJA
Kaucja za butelki