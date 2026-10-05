Pilna ewakuacja w centrum Poznania! Ponad 100 osób musiało opuścić budynki

To pusta walizka pozostawiona przy budynku na ul. Szyperskiej wzbudziła niepokój Poznaniaków. Od razu ewakuowano zagrożone osoby, między innymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W sumie to ponad 100 osób, dla których podstawiono dwa autobusy. Wstrzymano także ruch drogowy.

Jak poinformował Super Express sierż. Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu funkcjonariusze z grupy minersko-pirotechnicznej sprawdzili podejrzany przedmiot.

- Działania zostały zakończone, gdy okazało się, że walizka była pusta - powiedział Wiśniowski, gdy okazało się, że niebezpieczeństwa nie ma.

Wtedy na ul. Szyperskiej wznowiony został także ruch.