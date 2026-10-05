Pilna ewakuacja w centrum Poznania! Ponad 100 osób musiało opuścić budynki

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-10-05 10:40

Centrum Poznania w poniedziałkowy poranek, 5 października, zelektryzowała informacja o pilnej ewakuacji Poznaniaków z kilku budynków. Nikomu nie było do śmiechu. Szczegóły w artykule.

Zabójstwo w Inowrocławiu
Autor: Super Express Policyjny radiowóz na miejscu zdarzenia / zdjęcie ilustracyjne

To pusta walizka pozostawiona przy budynku na ul. Szyperskiej wzbudziła niepokój Poznaniaków. Od razu ewakuowano zagrożone osoby, między innymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W sumie to ponad 100 osób, dla których podstawiono dwa autobusy. Wstrzymano także ruch drogowy.

Jak poinformował Super Express sierż. Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu funkcjonariusze z grupy minersko-pirotechnicznej sprawdzili podejrzany przedmiot.

Polecany artykuł:

- Działania zostały zakończone, gdy okazało się, że walizka była pusta - powiedział Wiśniowski, gdy okazało się, że niebezpieczeństwa nie ma. 

Wtedy na ul. Szyperskiej wznowiony został także ruch.

Pilna ewakuacja 200 osób z klubu muzycznego na Mazowszu. Wybuchł potężny pożar. Ranna jedna osoba
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

WIELKOPOLSKIE WYPADEK
POLICJA POZNAŃ
WIELKOPOLSKIE
POZNAŃ POLICJA