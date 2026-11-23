Ewa Tylman zaginęła po imprezie firmowej. Ostatni raz widziano ją z kolegą

Historia, która wstrząsnęła całą Polską, rozpoczęła się w nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku. 26-letnia Ewa Tylman bawiła się na imprezie firmowej w jednym z klubów w centrum Poznania. Po jej zakończeniu opuściła lokal w towarzystwie kolegi z pracy, Adama Z.

Kamery monitoringu zarejestrowały ich wspólną drogę. Po godzinie 3 nad ranem ślad po młodej kobiecie się urwał. Ewa nie wróciła do domu, nie skontaktowała się z bliskimi. Rodzina rozpoczęła dramatyczne poszukiwania.

Sprawa szybko nabrała ogromnego rozgłosu. Przez kolejne miesiące śledczy próbowali odtworzyć ostatnie godziny życia Poznanianki. Przełom nastąpił dopiero po kilku miesiącach. Ciało Ewy Tylman zostało wyłowione z Warty. Ze względu na zaawansowany rozkład zwłok nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny jej śmierci.

Jedna impreza, jeden powrót do domu, jedna rzeka, jedna śmierć i zagadka, której nikomu do tej pory nie udało się rozwikłać - mówił ojciec Ewy, Andrzej Tylman.

Adam Z. trzykrotnie uniewinniony. Sprawa Ewy Tylman wciąż bez finału

W centrum śledztwa znalazł się Adam Z., kolega z pracy, z którym Ewa była widziana po opuszczeniu klubu. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał 23 listopada 2015 roku zepchnąć kobietę ze skarpy, a następnie wrzucić ją do rzeki, gdy była nieprzytomna.

Adam Z. nie przyznał się do winy. W trakcie kolejnych procesów był trzykrotnie uniewinniany. Dwa wcześniejsze wyroki zostały jednak uchylone przez sąd apelacyjny, dlatego sprawa ponownie trafiała na wokandę. Prokuratura nie zgadzała się z rozstrzygnięciami i domagała się ponownego rozpatrzenia sprawy.

Po kolejnym uniewinnieniu Adam Z. po raz pierwszy publicznie odniósł się do tragedii.

Sam chciałbym się dowiedzieć, co tam się wtedy stało. Próbowałem już wielu rzeczy, żeby się dowiedzieć, co mogło się tam wydarzyć, ale nie wiem. Nie pamiętam - mówił.

Sąd, uzasadniając wyrok uniewinniający, zwrócił się również do rodziny zmarłej.

Cały skład sądowy chciałby wyrazić wyrazy współczucia dla rodziny Ewy Tylman i przekazać, że sądowi naprawdę jest przykro, że nie udało się udzielić odpowiedzi i ustalić okoliczności przyczyn śmierci pokrzywdzonej Ewy Tylman - powiedział sędzia.

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Ojciec Ewy Tylman wciąż czeka na sprawiedliwość

Najtrudniejszy wymiar tej historii od lat pozostaje niezmienny dla najbliższych Ewy. Jej ojciec, Andrzej Tylman, wielokrotnie mówił o bólu, z którym musi żyć po stracie córki, oraz o rozczarowaniu brakiem odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Rok temu, w 10. rocznicę zaginięcia Ewy, w rozmowie z nami nie krył, jak bardzo ta sprawa wciąż go boli.

Od 10 lat cierpię, a w dodatku nie mogę doczekać sprawiedliwego wyroku - mówił Andrzej Tylman.

W innym wywiadzie podkreślał: