Jasny błysk i pożar na dachu wagonu

Do wypadku doszło w niedzielę na terenie dworca towarowego Ruhleben, w pobliżu ulicy Spandauer Damm w berlińskiej dzielnicy Spandau. Jak podał „Bild”, człowiek wspiął się na stojący pociąg towarowy. W pewnym momencie świadkowie zauważyli jasny błysk. Według służb ofiara najprawdopodobniej znalazła się zbyt blisko napowietrznej linii wysokiego napięcia. Doszło do wyładowania łukowego, które mogło spowodować śmiertelne obrażenia.

Ubranie człowieka stanęło w ogniu. Jeden ze świadków natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy, informując o płonącej osobie znajdującej się na wagonie towarowym.

Ratownicy nie mieli już szans

Jak informują niemieckie media, zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 14. Gdy na miejsce dotarli strażacy, ofiara znajdowała się na dachu wagonu. Lekarz pogotowia stwierdził zgon. Według „Berliner Zeitung” po przybyciu ratowników osoba już się nie paliła, jednak obrażenia były śmiertelne.

Do akcji skierowano liczne siły straży pożarnej. Aby umożliwić bezpieczne działania ratowników, czasowo wyłączono napięcie w trakcji kolejowej i wstrzymano ruch pociągów w rejonie zdarzenia. Ciało zostało następnie sprowadzone z wagonu i przekazane policji.

Sieć trakcyjna pod napięciem 15 tysięcy woltów

Dodatkowe informacje przekazał portal rbb24. Według niemieckiego nadawcy publicznego ofiara mogła zostać porażona przez linię trakcyjną o napięciu 15 tys. woltów. Eksperci od lat ostrzegają, że do tragedii może dojść nawet bez bezpośredniego dotknięcia przewodu. Wystarczy zbliżenie się na niebezpieczną odległość, by powstał łuk elektryczny.

To właśnie taki scenariusz jest obecnie brany pod uwagę przez śledczych, choć oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze potwierdzona.

Kim była ofiara? Śledztwo trwa

Na razie nie ujawniono tożsamości zmarłej osoby. Policja nie podała także jej wieku ani płci. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie mające wyjaśnić, dlaczego człowiek znalazł się na dachu wagonu towarowego.

Według berlińskiej policji można wykluczyć udział osób trzecich. Sprawę przejęła policja kryminalna, która analizuje wszystkie okoliczności tragicznego zdarzenia.

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