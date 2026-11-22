Ogień wybuchł po południu

Do pożaru doszło w sobotę po południu w zakładzie produkującym słodycze, położonym około 50 kilometrów od stolicy Indonezji, Dżakarty. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa, jednak skala zniszczeń okazała się ogromna.

Według informacji przekazanych przez służby ratunkowe, śmierć poniosły co najmniej trzy osoby. Los kolejnych 36 pozostaje nieznany. Cztery osoby ewakuowano i przewieziono do szpitali.

Runął fragment budynku

Zdjęcia publikowane przez lokalne media pokazują rozległe zniszczenia zakładu. Nad częścią obiektu zapadł się dach, co znacznie utrudnia działania ratowników i poszukiwania osób, które mogły zostać uwięzione pod gruzami.

Służby przeszukują pogorzelisko, mając nadzieję na odnalezienie zaginionych. Nie wiadomo jeszcze, ilu pracowników znajdowało się w fabryce w chwili wybuchu pożaru.

Rodziny czekają na informacje

Przed bramą zakładu zgromadzili się krewni pracowników. Jak relacjonowała agencja AFP, rodziny z niepokojem oczekują na wiadomości o swoich bliskich. Dla wielu z nich to długie godziny niepewności i oczekiwania na wyniki prowadzonych poszukiwań.

Ratownicy podkreślają, że identyfikacja ofiar oraz sprawdzenie wszystkich pomieszczeń może potrwać jeszcze wiele godzin.

Śledczy badają przyczyny tragedii

Przyczyna pożaru pozostaje nieznana. Lokalna agencja zarządzania kryzysowego poinformowała, że wszczęto postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić, w jakich okolicznościach doszło do wybuchu ognia.

To kolejna tego typu tragedia w regionie. W grudniu 2025 roku pożar siedmiopiętrowego budynku w Dżakarcie pochłonął co najmniej 22 ofiary śmiertelne. Z kolei w 2023 roku eksplozja w rafinerii niklu na wschodzie kraju doprowadziła do śmierci 13 osób. Eksperci od lat zwracają uwagę na problemy związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną przeciwpożarową w części zakładów przemysłowych.

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