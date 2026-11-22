Atak na blok mieszkalny w miejscowości Dymer i uderzenie w Zaporożu

Według relacji ukraińskiego przywódcy uderzenie rosyjskiego drona doprowadziło do częściowego zawalenia się klatki schodowej w zaatakowanym obiekcie. Polityk wyraził wdzięczność dla zespołów ratunkowych za błyskawiczne przystąpienie do akcji. Zaznaczył również, że służbom udało się już ugasić pożar oraz bezpiecznie wyprowadzić z budynku dziewięć osób.

Wołodymyr Zełenski przekazał także informacje o ataku na położone na południu kraju Zaporoże, gdzie rosyjskie siły użyły kierowanych bomb lotniczych przeciwko budynkom mieszkalnym. W wyniku tego nalotu obrażenia odniosło jedno dziecko.

Prezydent podsumował również ostatnie siedem dni walk, wskazując, że wrogie wojska przeprowadziły ostrzały na terenie dwudziestu ukraińskich regionów. Do tych uderzeń agresor wykorzystał blisko 1460 bomb lotniczych, około 2,7 tys. bezzałogowców oraz 165 różnego rodzaju pocisków rakietowych.

Since this morning, a search and rescue operation has been underway in Dymer, Kyiv region. Part of a five-story apartment building has collapsed following a Russian drone attack. I thank our first responders for acting quickly: nine people have already been evacuated, and the fire has been contained. But unfortunately, people may still be trapped under the rubble – 14 people remain unaccounted for. All necessary services are working at the scene. A child was also injured in a Russian strike with guided aerial bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. Overall, 20 regions of Ukraine have come under Russian attack this week. Russia launched around 2,700 drones, nearly 1,460 aerial bombs, and 165 missiles of various types at them. A significant number were ballistic missiles, including North Korean ones, which the Russians are constantly helping Pyongyang modernize to improve their accuracy. Against this backdrop, it is particularly difficult to understand the delays in supplying anti-ballistic interceptors to Ukraine. We need to strengthen our defense. It is very important that America authorize the transfer of missiles for Patriot systems that our partners have already paid for under PURL. It is also important to continue contributions to the PURL program, which is our main source of anti-ballistic interceptors. Thank you to everyone who is helping with this.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2026

Wołodymyr Zełenski apeluje do USA o rakiety do systemów Patriot

W obliczu nieustannych ataków ukraiński przywódca zwrócił się do władz Stanów Zjednoczonych o wydanie zgody na dostarczenie pocisków do systemów Patriot. Chodzi o amunicję, która została już opłacona przez sojuszników Kijowa w ramach natowskiego programu PURL.

Pięć dni wcześniej, 17 listopada, Wołodymyr Zełenski wysunął wobec państw partnerskich propozycję wymiany zamówionych przez Kijów rakiet na pociski przechwytujące do zestawów przeciwlotniczych IRIS-T oraz Patriot, które kraje te posiadają we własnych magazynach. Zagwarantował przy tym, że państwa decydujące się na taki krok otrzymają w ramach rekompensaty nowocześniejszy sprzęt wojskowy.

Zasadniczą blokadą, która wstrzymuje dostawy opłaconych już rakiet do systemów Patriot, pozostaje brak oficjalnego zatwierdzenia takiego transferu przez Pentagon. Już pod koniec października prezydent Ukrainy bił na alarm, wskazując, że jego kraj niemal od miesiąca oczekuje na podpis sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, co umożliwiłoby przekazanie pocisków do wyrzutni NASAMS i Patriot.