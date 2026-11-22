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Atak na blok mieszkalny w miejscowości Dymer i uderzenie w Zaporożu
Według relacji ukraińskiego przywódcy uderzenie rosyjskiego drona doprowadziło do częściowego zawalenia się klatki schodowej w zaatakowanym obiekcie. Polityk wyraził wdzięczność dla zespołów ratunkowych za błyskawiczne przystąpienie do akcji. Zaznaczył również, że służbom udało się już ugasić pożar oraz bezpiecznie wyprowadzić z budynku dziewięć osób.
Wołodymyr Zełenski przekazał także informacje o ataku na położone na południu kraju Zaporoże, gdzie rosyjskie siły użyły kierowanych bomb lotniczych przeciwko budynkom mieszkalnym. W wyniku tego nalotu obrażenia odniosło jedno dziecko.
Prezydent podsumował również ostatnie siedem dni walk, wskazując, że wrogie wojska przeprowadziły ostrzały na terenie dwudziestu ukraińskich regionów. Do tych uderzeń agresor wykorzystał blisko 1460 bomb lotniczych, około 2,7 tys. bezzałogowców oraz 165 różnego rodzaju pocisków rakietowych.
Wołodymyr Zełenski apeluje do USA o rakiety do systemów Patriot
W obliczu nieustannych ataków ukraiński przywódca zwrócił się do władz Stanów Zjednoczonych o wydanie zgody na dostarczenie pocisków do systemów Patriot. Chodzi o amunicję, która została już opłacona przez sojuszników Kijowa w ramach natowskiego programu PURL.
Pięć dni wcześniej, 17 listopada, Wołodymyr Zełenski wysunął wobec państw partnerskich propozycję wymiany zamówionych przez Kijów rakiet na pociski przechwytujące do zestawów przeciwlotniczych IRIS-T oraz Patriot, które kraje te posiadają we własnych magazynach. Zagwarantował przy tym, że państwa decydujące się na taki krok otrzymają w ramach rekompensaty nowocześniejszy sprzęt wojskowy.
Zasadniczą blokadą, która wstrzymuje dostawy opłaconych już rakiet do systemów Patriot, pozostaje brak oficjalnego zatwierdzenia takiego transferu przez Pentagon. Już pod koniec października prezydent Ukrainy bił na alarm, wskazując, że jego kraj niemal od miesiąca oczekuje na podpis sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, co umożliwiłoby przekazanie pocisków do wyrzutni NASAMS i Patriot.