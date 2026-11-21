Jezioro Kirchbruch Beucha koło Lipska zachwyca niezwykłym kształtem

Jezioro Kirchbruch Beucha leży w saksońskiej miejscowości Beucha nieopodal Brandis, w odległości około 20 kilometrów na wschód od Lipska. Turyści z zachodnich województw naszego kraju mogą tam dotrzeć bez najmniejszego problemu, ponieważ zbiornik dzieli od polskiej granicy zaledwie około 150 kilometrów.

Miejsce to zyskało ogromną popularność za sprawą swojej nietypowej formy. Z perspektywy samolotu bądź drona teren dawnego kamieniołomu do złudzenia przypomina wielkie serce. Ten unikatowy układ sprawił, że zbiornik stał się jednym z najchętniej uwiecznianych na zdjęciach punktów w okolicach Lipska.

Całości dopełnia ulokowana na skalistym cyplu świątynia Bergkirche Beucha. Ten zabytkowy budynek z trzech stron oblewają wody jeziora, dzięki czemu góruje on nad taflą niczym strażnik czuwający nad tym wyjątkowym terenem.

Autor: Pexels.com Jezioro Kirchbruch Beucha

Historia Kirchbruch Beucha. Jak dawny kamieniołom zmienił się w jezioro?

Chociaż obecnie akwen sprawia wrażenie całkowicie naturalnego, Kirchbruch Beucha przez wieki służył jako kopalnia granitoporfiru. Surowiec ten wydobywano w tym miejscu już w XV stuleciu, natomiast w XIX wieku prace przybrały skalę przemysłową.

Z wyrobiska pozyskiwano znany granitoporfir beuchański. Materiał ten posłużył między innymi do wzniesienia monumentalnego Pomnika Bitwy Narodów w Lipsku, a także wielu innych okazałych gmachów na terenie całego regionu.

Prace wydobywcze trwały aż do połowy ubiegłego stulecia i wymagały ciągłego odpompowywania wód gruntowych przez cały okres działania zakładu. Kiedy pod koniec lat 50. XX wieku zaprzestano eksploatacji i wyłączono pompy, woda stopniowo zalała wyrobisko, tworząc dzisiejsze jezioro.

Pastor uratował kościół przed rozbiórką

Niezwykle intrygujące są również losy samej świątyni. Kościół Bergkirche Beucha wznosi się na tym wzgórzu już od czasów średniowiecza, a pierwsza budowla sakralna funkcjonowała w tym miejscu około 1300 roku.

Kiedy w XIX stuleciu zarządcy kopalni planowali powiększyć teren wydobycia, stojący na przeszkodzie budynek chciano po prostu zburzyć. Takim zamiarom stanowczo sprzeciwił się jednak lokalny pastor Eduard Stephani, którego determinacja ocaliła kościół przed zniszczeniem.

W rezultacie prace górnicze prowadzono dookoła skalnego wzniesienia, całkowicie je omijając. To właśnie ta historyczna decyzja prawdopodobnie przesądziła o powstaniu kształtu serca, jakim charakteryzuje się współczesny zbiornik.

Kirchbruch Beucha z tytułem Narodowego Geotopu

Unikatowy charakter tego terenu doczekał się oficjalnego wyróżnienia w 2019 roku. Ze względu na wybitne znaczenie historyczne oraz geologiczne, dawny kamieniołom Kirchbruch Beucha uhonorowano wówczas prestiżowym mianem „Narodowego Geotopu”.

Obecnie turyści mogą korzystać z liczącej prawie dwa kilometry ścieżki pieszej o nazwie Kirchbruchroute Beucha. Trasa ta prowadzi obok dawnych wyrobisk, punktów widokowych oraz zabytkowej świątyni, co umożliwia dokładne obejrzenie jednej z najciekawszych atrakcji w rejonie Lipska.

Atrakcje turystyczne w okolicach jeziora

Przy okazji wycieczki nad jezioro Kirchbruch Beucha, dobrym pomysłem jest odwiedzenie kilku innych atrakcji położonych w najbliższym sąsiedztwie.

• Bergkirche Beucha to pochodząca ze średniowiecza świątynia, która wznosi się na skalistym występie tuż nad taflą wody.

• Kirchbruchroute Beucha stanowi niedługi szlak pieszy okalający akwen i oferujący dostęp do punktów widokowych.

• Geopark Porphyrland jest obszarem znanym z wyjątkowych struktur geologicznych oraz terenów po dawnych kopalniach odkrywkowych.

• Pomnik Bitwy Narodów w Lipsku to potężny monument, do którego budowy użyto skał pozyskanych bezpośrednio w miejscowości Beucha.

• Centrum Lipska oferuje turystom historyczne Stare Miasto, liczne placówki muzealne, lokale gastronomiczne oraz kościół św. Tomasza.

Sam zbiornik wodny w Beucha dzieli od Lipska dystans zaledwie około 20 kilometrów.

Autor: Grzegorz Kluczyński Pomnik Bitwy Narodów w Lipsku

Jak dojechać z Polski nad jezioro Kirchbruch Beucha?

Wyjazd autem ze Szczecina oznacza zazwyczaj od 4 do 4,5 godziny jazdy. Najlepsza droga wiedzie trasą A11 w stronę Berlina, a potem autostradami A10 oraz A14 w kierunku Lipska, przy czym miejscowość Beucha leży bezpośrednio przy samej trasie A14, o czym informują regionalne foldery dla turystów.

Jadąc samochodem z Wrocławia, należy przygotować się na około trzygodzinną podróż, natomiast trasa ze Zgorzelca zajmuje kierowcom niecałe dwie godziny.

Alternatywą dla auta jest kolej. Najwygodniej pojechać pociągiem do Lipska, skąd składy regionalne dowożą pasażerów do przystanku Brandis-Beucha, a bezpośrednio przy samej stacji kolejowej zaczyna się już szlak turystyczny prowadzący krótkim spacerem prosto nad wodę.

Przypadek Kirchbruch Beucha udowadnia, że połączenie procesów geologicznych, historii oraz zwykłego zbiegu okoliczności potrafi wykreować zachwycające krajobrazy. Patrząc na akwen w formie serca z kościołem pośrodku, aż ciężko sobie wyobrazić pracujący tu jeszcze kilkadziesiąt lat temu ciężki sprzęt górniczy.

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