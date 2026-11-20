Miliardowa inwestycja Muska pod Berlinem

Elon Musk zamierza przeznaczyć dodatkowe 3 mld euro na rozwój kompleksu Tesli w Grünheide - informuje portal focus.de. To właśnie tam ma powstać nowa hala produkcyjna oraz infrastruktura towarzysząca, w tym kolejna instalacja do oczyszczania ścieków.

Według zapowiedzi budowa miałaby ruszyć w pierwszej połowie 2027 roku, a produkcja rozpocząć się dwa lata później. Tesla planuje uruchomienie linii montażowej dla modelu Cybercab, czyli autonomicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu pasażerów bez kierowcy.

Milion robotaksówek rocznie?

Ambicje amerykańskiego producenta są ogromne. Docelowo nowy zakład miałby osiągnąć zdolność produkcyjną nawet miliona Cybercabów rocznie. To wynik, który przewyższałby obecną produkcję wielu europejskich fabryk samochodowych.

Cybercab ma być dwuosobowym autem elektrycznym pozbawionym kierownicy i pedałów. Pojazd miałby samodzielnie przewozić pasażerów do celu. Problem w tym, że europejskie przepisy wciąż nie dopuszczają tak szerokiego wykorzystania całkowicie autonomicznych pojazdów. Dlatego projekt pozostaje uzależniony nie tylko od inwestycji, ale również od przyszłych decyzji regulatorów.

Szansa dla pracowników z Polski

Najbardziej interesującą informacją dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego czy lubuskiego jest fakt, że Tesla już na początkowym etapie planuje zatrudnienie kolejnych pracowników.

Fabryka w Grünheide znajduje się stosunkowo blisko polskiej granicy, a dojazd ze Szczecina, Gorzowa, Kostrzyna czy okolic Słubic jest dla wielu osób realną alternatywą wobec zatrudnienia na lokalnym rynku. Już dziś Polacy stanowią jedną z największych grup zagranicznych pracowników zakładu. Według różnych szacunków w fabryce Tesli pod Berlinem pracuje od ponad tysiąca do nawet 2,5 tys. Polaków, a większość z nich codziennie dojeżdża do pracy z Polski. Szacunki organizacji zajmujących się wsparciem pracowników transgranicznych wskazują, że Polaków może być od 1 tys. do 2 tys. wśród około 11 tys. zatrudnionych w zakładzie.

Rozwój inwestycji oznacza więc szansę na kolejne miejsca pracy nie tylko dla operatorów produkcji, ale także dla mechaników, elektryków, automatyków, logistyków i specjalistów utrzymania ruchu. Znaczenie polskiej społeczności w zakładzie jest już na tyle duże, że w tym roku uzyskała ona własną reprezentację w radzie zakładowej Tesli.

Obecnie w Grünheide pracuje około 12,6 tys. osób, a według zapowiedzi firmy wraz z rozbudową kompleksu zatrudnienie ma jeszcze wzrosnąć. Dla mieszkańców pogranicza może to być jedna z najciekawszych ofert pracy w regionie w najbliższych latach.

Tesla kontra niemieccy giganci

Zapowiedź Muska wywołała duże poruszenie, ponieważ pojawiła się niemal równocześnie z informacjami o ograniczaniu inwestycji przez niemieckich producentów samochodów.

Mercedes-Benz poinformował niedawno o wstrzymaniu nowych inwestycji w niemieckich zakładach, argumentując to wysokimi kosztami produkcji. Volkswagen także szuka oszczędności i analizuje przyszłość części swoich fabryk.

Tesla stawia jednak na zupełnie inny model działania. Zakład w Grünheide został od początku zaprojektowany pod produkcję samochodów elektrycznych, z dużym stopniem automatyzacji i ograniczoną liczbą wariantów pojazdów. Dzięki temu proces produkcyjny jest prostszy niż w tradycyjnych fabrykach wytwarzających jednocześnie wiele modeli aut spalinowych, hybrydowych i elektrycznych.

Dłuższa praca, większa elastyczność

Według danych przytaczanych przez niemieckie media, pracownicy produkcyjni Tesli zarabiają kwoty porównywalne do części konkurentów, jednak pracują dłużej. Standardowy tydzień pracy w zakładzie Tesli wynosi 40 godzin, podczas gdy w wielu niemieckich fabrykach objętych układami zbiorowymi obowiązują krótsze normy czasu pracy.

To właśnie większa elastyczność organizacji pracy ma być jednym z powodów, dla których Tesla decyduje się rozwijać działalność w Niemczech, podczas gdy inni producenci ostrzegają przed rosnącymi kosztami.

Brandenburgia coraz ważniejsza dla Tesli

Choć projekt Cybercabów nadal wymaga uzyskania szeregu zgód administracyjnych, sama deklaracja inwestycji pokazuje, że Tesla nie zamierza wycofywać się z Niemiec. Wręcz przeciwnie. Brandenburgia, położona tuż przy zachodniej granicy Polski, staje się jednym z kluczowych punktów europejskiej strategii Elona Muska.

Jeśli plany zostaną zrealizowane, dla wielu Polaków może to oznaczać nowe możliwości zatrudnienia w jednym z najbardziej rozpoznawalnych koncernów technologiczno-motoryzacyjnych świata.

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