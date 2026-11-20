Tragiczny bilans ataku na Lwów

W piątek nad ranem Rosja przeprowadziła jeden z większych ataków powietrznych na zachodnią Ukrainę. Celem stał się między innymi Lwów. Niestety, atak przyniósł ofiary śmiertelne i wielu rannych. Informacje te potwierdził mer miasta, Andrij Sadowy.

Jak przekazał mer miasta, Andrij Sadowy w komunikatorze Telegram: „W wyniku porannego ataku na Lwów zginęły dwie osoby. Są ranni. Składamy szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar”.

Z najnowszych informacji wynika, że do lwowskich szpitali trafiło 10 poszkodowanych osób. Stan dwóch z nich określany jest jako ciężki, a czterech jako średnio ciężki. Jedna z rakiet uderzyła bezpośrednio w infrastrukturę kolejową. Mer Lwowa dodał również, że: „Doszło również do trafienia w terminal biletowy na stacji kolejowej Skniłów (...) Na miejscu działają służby ratownicze i inne służby”.

Rosyjskie obiekty nad Polską. Jest potwierdzenie premiera

W czasie, gdy Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę, doszło do incydentów nad Polską. W nocy z czwartku na piątek nasza przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie obiekty. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało o możliwym upadku jednego z nich w okolicy miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim. Później pojawiły się doniesienia o kolejnych dwóch miejscach na Podkarpaciu.

Informacje te oficjalnie potwierdził premier Donald Tusk, który nie pozostawił wątpliwości co do pochodzenia obiektów. Szef rządu przekazał, że to, co spadło na polską ziemię, to na pewno obiekty rosyjskie. Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nikt w Polsce nie ucierpiał.

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej poderwano polskie i sojusznicze samoloty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało specjalne alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, ostrzegając przed możliwym zagrożeniem.

Premier Donald Tusk zwołał w trybie pilnym naradę z udziałem ministrów, dowódców wojskowych oraz szefów kluczowych służb. Sytuacja jest traktowana bardzo poważnie, co potwierdza zapowiedź kolejnych działań na arenie międzynarodowej.

W Warszawie pojawi się szef NATO

Premier Donald Tusk ogłosił, że w sobotę do Warszawy przybędzie sekretarz generalny NATO, Mark Rutte. Rozmowy mają dotyczyć obecnej sytuacji bezpieczeństwa i reakcji Sojuszu na rosyjskie prowokacje.

Tymczasem w Ukrainie skutki rosyjskiego ataku są coraz bardziej dotkliwe. Operator systemu przesyłowego Ukrenerho poinformował, że w obwodach lwowskim, zakarpackim i iwanofrankiwskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. To bezpośredni efekt zmasowanego ostrzału infrastruktury energetycznej.

Niezidentyfikowany obiekt spadł pod Chmielkiem. Trwa akcja służb