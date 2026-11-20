Budynek runął w kilka sekund! Osiem osób nie żyje. Nowe nagranie pokazuje moment katastrofy

Do tej tragedii doszło 11 listopada około godziny 16 przy Flatbush Avenue na Brooklynie w Nowym Jorku. Liczący 96 lat, trzypiętrowy budynek mieszkalny nagle runął, grzebiąc pod gruzami mieszkańców i robotników pracujących w pobliżu.

Teraz „New York Post” opublikował nowe nagranie z kamery autobusu miejskiego, który przejeżdżał obok miejsca katastrofy. Na filmie widać, jak cały budynek w jednej chwili się rozpada. Gruzy spadają na sąsiednią działkę, a okolicę spowija gęsty pył.

W katastrofie zginęło sześć dorosłych osób i dwoje dzieci. Co najmniej 18 osób zostało rannych, w tym trzech strażaków i trzech robotników budowlanych.

Dlaczego budynek runął? Śledczy sprawdzają prace budowlane

Przyczyny tragedii nadal są wyjaśniane. Jak podaje „New York Post”, prokuratura na Brooklynie bada, czy doszło do złamania prawa podczas prac prowadzonych na sąsiedniej działce.

W marcu urzędnicy wydali zgodę na głębokie wykopy pod nową inwestycję. Później jednak nakazano wstrzymanie robót. Mimo zakazu część prac była kontynuowana, za co nałożono karę w wysokości 10 tysięcy dolarów.

W dokumentach budowlanych odnotowano również pęknięcia ścian budynku, który później się zawalił. Według ekspertów mogło zabraknąć odpowiednich zabezpieczeń wykopu.

Po katastrofie władze Nowego Jorku skierowały inspektorów na 160 innych placów budowy. W co najmniej pięciu przypadkach nakazano wstrzymanie prac. Uszkodzony budynek stojący obok miejsca tragedii również ma zostać rozebrany, ponieważ grozi zawaleniem.

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A city bus dashcam captures the terrifying moment a three-story Brooklyn building suddenly collapses, killing eight people. The newly released MTA footage shows the deadly collapse after neighbors reported vibrations from nearby construction. One witness even spotted bricks falling moments before the structure gave way. Now, investigators are examining what went wrong as questions mount over construction safety. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/eBuayYhupd— Fox News (@FoxNews) November 19, 2026