Wypadek statku MV New Mwanza na jeziorze Wiktorii w Tanzanii

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę, 18 listopada około godziny 10.30 na jeziorze Wiktorii w Tanzanii. MV New Mwanza, największy statek pasażerski kursujący po tym jeziorze, uderzył w znaną formację skalną Bismarck Rock niedaleko miasta Mwanza.

Na filmie opublikowanym w internecie widać, jak wielki biały statek zbliża się do skał i nagle w nie uderza. Jednostka częściowo wjeżdża na skalną przeszkodę, a po chwili ześlizguje się z powrotem do jeziora. Z jej kominów wydobywają się kłęby ciemnego dymu. Całą sytuację z niedowierzaniem obserwują ludzie zgromadzeni na brzegu.

Jak informują lokalne media, chwilę wcześniej statek miał znaleźć się na kursie kolizyjnym z promem nadpływającym od strony Sengeremy. Kapitan próbował uniknąć zderzenia, ale podczas manewru skierował jednostkę na skały.

Świadek zdarzenia, Bakari Mwigela, przekonuje, że szybka reakcja załogi mogła uchronić oba statki przed znacznie groźniejszą katastrofą.

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Statek MV New Mwanza przechodził rejs próbny. Władze Tanzanii badają przyczyny

Według „People Daily” MV New Mwanza odbywał w tym czasie rejs testowy. Na jego pokładzie byli m.in. urzędnicy ministerstwa transportu. Władze potwierdziły, że nikt nie zginął ani nie został ranny.

Tanzański rząd zarządził szczegółowe dochodzenie w sprawie wypadku. Powołani biegli mają w ciągu 14 dni wyjaśnić, dlaczego doszło do kolizji. Pierwsze oględziny wykazały, że statek pozostaje bezpieczny, jednak dokładna skala uszkodzeń nie została jeszcze ustalona.

MV New Mwanza należy do największych śródlądowych statków pasażerskich w Afryce. Ma ponad 92 metry długości, a na pokład może zabrać 1200 osób, 400 ton towarów i 20 pojazdów. Jednostkę oficjalnie uruchomiono w styczniu 2026 roku. Jej budowa pochłonęła ponad 120 miliardów szylingów tanzańskich.

MV New Mwanza, the largest ship on Lake Victoria, struck Bismarck Rock off Mwanza on the morning of 18 November. She is a 92.6 m passenger and cargo ship of about 3,500 GT, with a 17 m beam and room for 1,200 passengers, 400 t of cargo and 23 vehicles. Building started in 2019, she was floated in February 2023 and entered service only this year. Her master reportedly turned to avoid a ferry inbound from Sengerema. A government inquiry has 14 days to report.— Bart 🌊⚓️ (@BartGonnissen) November 19, 2026