Kiedy islam wyprzedzi chrześcijaństwo? Prognozy Pew Research Center

Amerykański instytut Pew Research Center opublikował w środę, 18 listopada nowy raport na temat religii i ich wyznawców. Wynika z nich, że w 2035 roku liczba muzułmanów na świecie sięgnie około 2,57 miliarda, podczas gdy chrześcijan będzie wtedy 2,52 miliarda. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii islam wysunie się na prowadzenie pod względem liczby wiernych.

Dane z 2020 roku pokazywały jeszcze wyraźną przewagę chrześcijaństwa, które miało 2,27 miliarda wyznawców wobec 2,02 miliarda muzułmanów. Choć obie grupy religijne stale się powiększają, to tempo wzrostu liczby wyznawców islamu jest zdecydowanie szybsze i zmienia globalne proporcje.

Eksperci tłumaczą to zjawisko przede wszystkim dzietnością. W przedziale lat 2020-2025 statystyczna muzułmanka rodziła średnio 3,1 dziecka, a chrześcijanka 2,5. Dla porównania, w przypadku kobiet wyznających inne religie lub bezwyznaniowych wskaźnik ten wyniósł zaledwie 1,6.

Utrzymanie dotychczasowych tendencji sprawi, że w 2070 roku populacja muzułmanów przekroczy 3,6 miliarda osób, a społeczność chrześcijańska będzie liczyć niecałe 3 miliardy wiernych.

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Spadek liczby chrześcijan w Europie i Ameryce Północnej. Co czeka świat do 2070 roku?

Szacuje się, że do 2070 roku populacja europejskich chrześcijan skurczy się z 505 do 324 milionów. W tym samym czasie odsetek muzułmanów zamieszkujących Europę powiększy się z obecnych 6 do 13 procent.

Zmiany czekają również Amerykę Północną, gdzie systematycznie rośnie grupa osób niedeklarujących przynależności do żadnego wyznania. Analitycy z Pew Research Center przewidują, że chrześcijanie stracą status większości w Kanadzie już do 2030 roku, a w Stanach Zjednoczonych podobny scenariusz może zrealizować się do 2065 roku.

Zupełnie odwrotny kierunek zmian widoczny jest w Afryce, która stanie się głównym motorem wzrostu dla chrześcijaństwa. Prognozy na 2070 rok zakładają, że ponad połowa wszystkich chrześcijan na ziemi będzie zamieszkiwać kraje Afryki Subsaharyjskiej. Wówczas Demokratyczna Republika Konga może mieć więcej wyznawców Chrystusa niż Stany Zjednoczone.

Autorzy raportu zastrzegają jednak, że zaprezentowane wyliczenia nie są przesądzonym faktem, lecz symulacją opartą na założeniu, że obecne trendy demograficzne nie ulegną zmianie w kolejnych latach.

Islam is expected to surpass Christianity as the world’s biggest religion by the middle of the next decade as the birth rate among Muslims outpaces the number of babies born to women of any other faith, the Pew Research Center projects. https://t.co/KmVnfQKEJs— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 19, 2026

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