Atak niedźwiedzia w Słowenii. 61-latek ranny podczas spaceru w Raczje Selo

Niebezpieczny incydent w słoweńskiej wsi Raczje Selo, położonej w pobliżu miasta Trebnje. Z relacji lokalnego dziennika „Dolenjski list” wynika, że 61-letni mężczyzna wyszedł na spacer z dwoma psami, a kiedy znajdował się zaledwie sto metrów od własnego domu, nagle został zaatakowany przez niedźwiedzia.

61-latek zdołał uciec i o własnych siłach dobiegł do domu. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który początkowo przetransportował rannego do szpitala w Trebnje, skąd mężczyzna został przewieziony do szpitala w Lublanie.

Informacja o niebezpiecznym zdarzeniu błyskawicznie trafiła do różnych instytucji. O ataku drapieżnika zaalarmowano słoweńskie Ministerstwo Środowiska oraz policję, myśliwych i służby leśne.

Niedźwiedzie na szlaku w Dolinie Chochołowskiej. Maluchy rozglądały się i jakby się zastanawiały: „Mamo, ci ludzie… to obiad czy atrakcja turystyczna?”. Klasyka Tatr – misie chodzą jak u siebie, a ludzie przypominają sobie nagle, że jednak wolą oglądać je na zdjęciach...😲🐻🏃💨 https://t.co/MbIhcKRUg3— Wojtek Kostrzewa (@wojtekfalco) June 27, 2026

Franc Jarc wskazuje przyczyny ataku niedźwiedzia. W Słowenii trwa odstrzał 206 osobników

Miejscowi myśliwi przypuszczają, że drapieżnik pojawił się w rejonie Trebnje w poszukiwaniu jedzenia. Jednocześnie specjaliści biorą pod uwagę zupełnie inną hipotezę dotyczącą tego zdarzenia.

Reprezentujący lokalnych myśliwych Franc Jarc ocenił na antenie stacji POP TV, że mężczyznę mogła zaatakować niedźwiedzica chroniąca swoje młode, a psy prawdopodobnie przyczyniły się do wywołania agresji u dzikiego zwierzęcia.

Puszczone wolno psy często podbiegają do drapieżników, a przestraszone uciekają z powrotem do właściciela. Takie zachowanie sprawia, że zwierzęta nieświadomie ściągają rozjuszonego niedźwiedzia prosto na człowieka.

Według doniesień telewizji POP TV, w tym regionie niedźwiedź zaatakował człowieka po raz pierwszy od ponad 10 lat. W przeszłości drapieżniki w tej okolicy ograniczały się wyłącznie do zabijania zwierząt hodowlanych, dewastowania pasiek i sadów.

W Słowenii trwa odstrzał niedźwiedzi brunatnych obejmujący łącznie 206 osobników, na co zgodę wydało Ministerstwo Środowiska. Lokalne władze apelują do mieszkańców o ostrożność podczas spacerów, zwłaszcza w lesie.

Sonda Czy widziałeś kiedyś na własne oczy niedźwiedzia, ale nie w zoo ani w internecie? Tak, w lesie Tak, wśród ludzkich siedzib Nie