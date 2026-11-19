Czołowe zderzenie autobusu z dziećmi koło Pilzna. Nie żyje kierująca samochodem

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 19 listopada w zachodnich Czechach. Na drodze między miejscowościami Třemošná i Kaznějov, w pobliżu Pilzna, autobus przewożący przedszkolaków zderzył się czołowo z samochodem osobowym.

Według informacji portalu iDNES.cz dzieci wracały z przedstawienia teatralnego w Pilźnie. W autobusie znajdowało się 48 przedszkolaków.

W wyniku zderzenia śmierć poniosła kobieta prowadząca samochód osobowy.

Uderzenie było na tyle silne, że autobus częściowo przewrócił się na bok. Pasażerowie nie mogli wydostać się przez drzwi, dlatego konieczna była ewakuacja przez okna.

Zanim dotarli strażacy, na pomoc ruszyli świadkowie wypadku. Kierowca lawety zabezpieczył autobus łańcuchem, żeby nie doszło do jego dalszego przesunięcia. Następnie razem z innymi osobami próbował wydostać dzieci przez okno w pobliżu kierowcy.

K tragické dopravní nehodě školního autobusu a osobního auta vyjely všechny složky IZS na severním Plzeňsku mezi Třemošnou a Kaznějovem. Podle záchranářů i policie je větší množství zraněných, počet zatím nepřesnili. Řidič osobního auta zemřel. 👉 https://t.co/X5ZuRfcVWe https://t.co/mYiErMk6Fg— iDNES.cz (@iDNEScz) November 19, 2026

Wypadek autobusu w Czechach. Dziesięcioro dzieci rannych po zderzeniu

Czeskie służby ratunkowe poinformowały, że w wypadku rannych zostało 14 osób. Wśród poszkodowanych znalazło się dziesięcioro dzieci i czworo dorosłych.

Pięć osób, w tym dwoje dzieci, doznało obrażeń średniego stopnia. U pozostałych dziewięciu stwierdzono lekkie obrażenia. Rannych przewieziono do szpitali w Pilźnie.

Jak podaje iDNES.cz, po badaniach i udzieleniu pomocy medycznej w szpitalu pozostały trzy osoby. Ich stan lekarze określają jako stabilny. Życiu żadnej z nich nie zagraża niebezpieczeństwo.

Po 18 dzieci, które nie ucierpiały w wypadku, przyjechali rodzice. Pozostałe dzieci zostały przewiezione z miejsca zdarzenia autobusem ewakuacyjnym straży pożarnej.

Policjanci wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii. Wiadomo, że pojazdy zderzyły się na prostym odcinku drogi. Na razie nie ustalono, z jakiego powodu samochód osobowy uderzył w autobus.

Badanie wykazało, że kierowca autobusu był trzeźwy. W przypadku zmarłej kobiety zaplanowano sekcję zwłok. Po wypadku zamknięto drogę I/27, ważną trasę łączącą Pilzno z Mostem. Kierowcy musieli korzystać z objazdów.

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