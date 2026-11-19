Zamaskowany bandyta napadł na stację paliw w Poznaniu! Groził pracownicy bronią i ukradł pieniądze

Do napadu na stację paliw w Poznaniu doszło jeszcze 23 października przy Alei Solidarności w Poznaniu. Do środka wszedł zamaskowany mężczyzna, który zagroził pracownicy przedmiotem przypominającym broń palną. Następnie zażądał wydania pieniędzy.

Napastnik zabrał niespełna 4 tysiące złotych i uciekł ze stacji. Na miejsce wezwano policję.

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady pozostawione na miejscu przestępstwa. Policjanci sprawdzili również nagrania z kamer monitoringu. Do poszukiwań wykorzystano psa tropiącego.

Początkowo nie udało się zatrzymać napastnika. Kryminalni z komisariatu Poznań-Północ nadal jednak sprawdzali kolejne informacje i analizowali zgromadzone dowody.

Napadł na stację paliw, wpadł na działkach ogrodowych

Przełom w sprawie nastąpił 30 października, tydzień po napadzie. Policjanci ustalili, kto może odpowiadać za rozbój, a następnie zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim 48-letni mężczyzna, którego odnaleziono na terenie jednego z rodzinnych ogrodów działkowych w powiecie poznańskim.

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli maskę, ubrania i przedmiot przypominający pistolet. Według śledczych rzeczy te mogły zostać wykorzystane podczas napadu na stację paliw.

Policjanci odzyskali także skradzione pieniądze. Zabezpieczyli również samochód, którym podejrzany miał poruszać się podczas popełniania przestępstwa.

48-latek został przewieziony do policyjnego aresztu. Zebrane dowody pozwoliły prokuraturze na przedstawienie mu zarzutu rozboju.

Na wniosek śledczych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Oznacza to, że podejrzany będzie czekał na dalsze decyzje w swojej sprawie za kratami.

Za rozbój grozi mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. O jego winie i ewentualnej karze zdecyduje sąd.

Sonda Czy wiesz, gdzie znajdują się schrony w Poznaniu? Tak Nie