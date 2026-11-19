Problemy techniczne wystąpiły w rejonie stacji Młociny.

Pociągi M1 kursują obecnie na trasie Słodowiec–Kabaty.

Dla pasażerów przygotowywana jest zastępcza linia autobusowa ZM1.

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Utrudnienia na pierwszej linii metra

O problemach WTP poinformował w czwartek o godz. 16.48. Z powodu usterki w rejonie stacji Młociny ruch pociągów na linii M1 został ograniczony. Składy kursują w pętli między stacjami Słodowiec i Kabaty. Pasażerowie jadący w stronę północnego krańca pierwszej linii metra nie mogą obecnie dojechać bezpośrednio do Młocin. Utrudnienia dotyczą odcinka między tą stacją a Słodowcem.

Autobusy zamiast metra

Warszawski Transport Publiczny rozpoczął uruchamianie zastępczej linii autobusowej ZM1. Ma ona zapewnić pasażerom możliwość kontynuowania podróży na odcinku, na którym metro nie kursuje. Podróżni powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty WTP. Organizacja ruchu może się zmienić po usunięciu problemów technicznych.