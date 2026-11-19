Od rozpogodzeń po śnieżyce! W Tatrach spadnie nawet 10 centymetrów śniegu

W piątek, 20 listopada pogoda będzie bardzo zróżnicowana. W niektórych regionach Polski mieszkańcy doczekają się słońca, w innych niebo pozostanie zasłonięte chmurami i pojawią się opady. Najbardziej zimowe warunki zapanują wysoko w górach, gdzie spodziewane są opady śniegu i bardzo silny wiatr.

W ciągu dnia w większości kraju zachmurzenie będzie duże. Jednak w północnej połowie Polski sytuacja zacznie się poprawiać. Od zachodu będą postępować większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Oznacza to, że mieszkańcy północnych i zachodnich regionów mają największe szanse na chwile ze słońcem.

Nie wszędzie uda się jednak uniknąć deszczu. Synoptycy przewidują miejscami przelotne opady, które mogą pojawiać się w różnych częściach kraju.

Coraz bardziej zimowo w górach

W wyższych partiach Tatr i Sudetów będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Szczególnie intensywne opady spodziewane są wysoko w Tatrach, gdzie pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 10 centymetrów.

Temperatura będzie typowa dla chłodnej, listopadowej pogody. Najzimniej zrobi się na północnym zachodzie, gdzie termometry pokażą miejscami zaledwie 4 stopnie Celsjusza. W centrum kraju będzie około 8 stopni, natomiast najcieplej na południowym wschodzie, gdzie temperatura wzrośnie do 11 stopni.

Problemem może być także wiatr. W większości Polski będzie słaby i umiarkowany, ale nad morzem oraz na południu okresami dość silny i porywisty. W rejonach podgórskich jego prędkość w porywach osiągnie 55 km/h.

Znacznie trudniejsze warunki zapanują na górskich szczytach. W Tatrach wiatr może osiągać w porywach 85 km/h, a w Sudetach nawet 100 km/h. W połączeniu z opadami śniegu może to prowadzić do zawiei i zamieci śnieżnych.

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