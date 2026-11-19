Dramat rencistki. Dała się oszukać. Dwa razy!

Dziś pani Danuta R. (56 l.) z Łochowa (woj. mazowieckie) po utracie 73 tysięcy złotych dochodzi do siebie pod opieką córki w Radzyniu Podlaskim. Najbliższa rodzina nie gani kobiety za naiwność, która doprowadziła ją do utraty oszczędności, a wręcz przeciwnie, daje załamanej rencistce wsparcie w tych bardzo trudnych dla niej chwilach.

Gehenna pani Danuty rozpoczęła się pod koniec sierpnia 2025 roku. Gdy była na letnim wyjeździe nad morzem zadzwonił do niej mężczyzna podający się za doradcę inwestycyjnego jej banku. Zapewniał, że jak zainwestuje na giełdzie kilka tysięcy, to on zapewni jej duży zarobek. Z każdym telefonem pani Danuta robiła się coraz bardziej ufna. Zaczęła inwestycje od 500 zł i tak przez kilka tygodni. Od każdej kwoty, którą przelała doradcy, widziała na swoim koncie duże prowizje. Aż wreszcie namówiona przez oszusta wpłaciła na jego konto kolejną kwotę. Tym razem 50 tysięcy złotych. Wtedy rachunek znikł.

- Po zgłoszeniu na policję okazało się, że strona mojego konta bankowego została stworzona przez naciągaczy. Po zabraniu mi 68 tysięcy zwinęli fałszywkę się i tyle po nich - ubolewa pani Danuta.

- Strasznie dałam się nabrać, ale to nie wszystko. Pod koniec sierpnia tego roku zadzwonił do mnie telefon. Facet przedstawił się jako pracownik mojego banku i powiedział, że konto jeszcze raz zaatakowali oszuści. Wszystko wiedział o tym, co się stało przed rokiem i polecił przelanie oszczędności na stworzone przez bank konto, by uniknąć ewentualnych oszustw. Całe szczęście, że miałam tylko 5 tysięcy, bo przelałam je. Po chwili zorientowałam się, że znowu dałam się nabrać. Nich mój przykład będzie przestrogą dla innych - apeluje.

Kolejna ofiara oszustów

Telefon od oszustów dostała też pani Zuzanna J. (68 l.) z Siedlec. Ona również już wcześniej została oszukana. Tym razem była ostrżniejsza.

- Nie dałam się wrobić jeszcze raz - kwituje krótko kobieta.

Policja przypomina! Bądź ostrożny!

Panie Danuta i Zuzanna to nie jedyne ofiary oszustów. Z każdym miesiącem osób oszukany, które straciły ogromne pieniądze jest coraz więcej. Przestępcy wymyślają coraz bardziej kreatywne sposoby, by wyłudzić gotówkę lub dane osobowe.

Policjanci przypominają: „Zanim klikniesz, podasz swoje dane lub wykonasz przelew - zatrzymaj się i zastanów trzy razy. Sprawdź, komu powierzasz swoje pieniądze".

Oto kilka rad, by ustrzec się przed oszustami. Opublikowała je Komenda Miejska Policji w Siedlcach:

Nie klikaj pochopnie w linki zamieszczone w reklamach, artykułach czy wiadomościach od nieznanych nadawców.

Zanim zainwestujesz pieniądze, dokładnie sprawdź firmę, platformę inwestycyjną i osoby oferujące swoje usługi. Zweryfikuj, czy podmiot znajduje się w rejestrach Komisji Nadzoru Finansowego.

Nigdy nie podawaj loginów, haseł, kodów autoryzacyjnych ani innych danych umożliwiających dostęp do bankowości elektronicznej.

Nie instaluj aplikacji ani nie otwieraj formularzy przesłanych przez nieznane osoby, szczególnie jeśli dotyczą one naszych finansów.

Dokładnie czytaj komunikaty wyświetlane podczas zatwierdzania transakcji w aplikacji bankowej. Sprawdzaj kwotę, odbiorcę i rodzaj operacji.

Nie wykonuj przelewów na polecenie telefonicznych doradców, którzy obiecują odzyskanie pieniędzy lub wypłatę zysków.

Nie działaj pod presją czasu. Oszuści często celowo wywołują pośpiech, aby nie dać nam możliwości spokojnego zastanowienia się.

Jeśli podejrzewasz, że mogłeś paść ofiarą oszustwa, natychmiast skontaktuj się z bankiem, zablokuj dostęp do bankowości elektronicznej i poinformuj Policję.