Brutalny napad na Mokotowie

Chłopak dwukrotnie uruchomił alarm pożarowy

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 15 listopada, kilka minut przed godz. 16. Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa-Targówek zostali wezwani do Galerii Renova, przy ul. Rembielińskiej.

Na funkcjonariuszy czekali pracownik ochrony, 13-letni chłopiec oraz jego matka. Mundurowi zaczęli ustalać, co doprowadziło do uruchomienia procedur bezpieczeństwa w całym obiekcie. Według policyjnych ustaleń nastolatek jeździł hulajnogą elektryczną po parkingu podziemnym. W pewnym momencie miał uruchomić alarm pożarowy.

– Alarm przeciwpożarowy ma to do siebie, że działa z opóźnieniem. Kiedy za pierwszym razem wciśnięcie przycisku nie dało natychmiastowej reakcji, chłopak podjechał do drugiego alarmu, po czym go uruchomił – przekazuje „Super Expressowi” policja.

Tym razem system zadziałał od razu. Osoby przebywające w galerii otrzymały polecenie opuszczenia budynku. Łącznie ewakuowano ponad 50 klientów i pracowników.

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Strażacy sprawdzili całą galerię

Na miejsce wezwano straż pożarną. Funkcjonariusze musieli potraktować zgłoszenie poważnie i sprawdzić, czy w budynku rzeczywiście nie pojawił się ogień albo inne zagrożenie.

Dopiero po skontrolowaniu obiektu strażacy wykluczyli pożar i wydali zgodę na wznowienie działalności handlowej. Ewakuowane osoby mogły wrócić do środka.

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13-latek pojechał do komisariatu

Policjanci zabrali chłopca do jednostki. Ze względu na jego wiek wszystkie czynności odbywały się w obecności matki. Materiały z interwencji przekazano funkcjonariuszom północnopraskiego Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii. Nastolatek został przesłuchany w związku z podejrzeniem wywołania fałszywego alarmu.

– Policjanci przedstawili 13-latkowi zarzut wywołania fałszywego alarmu. Z racji na jego wiek sprawa została już przekazana do Sądu Rodzinnego, który zadecyduje o losie nastolatka - dodają służby.

Policyjne czynności ujawniły jeszcze jeden problem. Według funkcjonariuszy 13-latek kierował hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień. Za to również nastolatek poniesie osobną karę.

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