- Pamiętam naszą rozmowę sprzed trzech tygodni na temat zaginionej Emilii. Tak wtedy mówiłem, że kobieta została zamordowana a jej ciało zostało przeniesione - mówi dziennikarzowi "Super Expressu" jasnowidz Krzysztof Jackowski (63 l.), najbardziej znany żyjący obecnie wróżbita w Polsce.

- Wiem, co ogłosiła prokuratura. Wiem, że śledczy zapewniają, że do śmierci kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie. Dla mnie jest to dziwna sprawa. Ja jestem przekonany, że kobieta została zamordowana. a potem jej ciało zostało przeniesione - dodaje stanowczo Krzysztof Jackowski.

Czytaj więcej o sprawie: Odnalazł ciało Emilii Koprowskiej. Detektyw Rutkowski wyjaśnia, dlaczego nie dostanie nagrody

Jasnowidz Jackowski swoje, prokurator swoje. Sprawa Emilii Koprowskiej i liczne pytania

Po raz pierwszy spotykamy się z sytuacją aby jasnowidz z Człuchowa - jak jest nazywany Krzysztof Jackowski - podważał ustalenia i decyzję prokuratury. Przypomnijmy, że kobieta, o której mówi nasz rozmówca to Emilia Koprowska. Ostatni raz ta 37-lata była widziana żywa na koncercie muzyki techno w Darłówku. Po kłótni z mężem zaginęła. Małżeństwo Koprowskich przechodziło kryzys. Jej mąż, by oddalić od siebie podejrzenia, poddał się badaniu na wariografie.

Czytaj materiał "Super Expressu": Mąż zaginionej Emilii poddał się badaniu wariografem. Prokuratorka ujawnia zaskakujący szczegół. Przez 32 lata nie widziała czegoś takiego

Ciało Emilii zostało odnalezione ponad dwa miesiące od zaginięcia na polu pod Darłowem. Prokuratura stanowczo zapewnia, że do śmierci kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie. Śledztwo w tej sprawie trwa.

- Po zaginięciu zgłosiła się do mnie osoba z jej rodziny. Ja na mapie wskazałem trzy punkty. Zwłoki odnaleziono 500 metrów od jednego z miejsc przeze mnie oznaczonych. Mimo tego co mówi prokuratura, ja nie wierzę w samobójstwo tej kobiety - raz jeszcze podkreśla jasnowidz Jackowski.

Do sprawy i oficjalnych ustaleń będziemy wracać w "Super Expressie".

Galeria ze zdjęciami: Poszukiwania Emilii Koprowskiej. Temat poruszył całą Polskę

15