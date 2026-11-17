Sprawa zaginięcia Emilii Koprowskiej wciąż nie doczekała się wszystkich odpowiedzi. Po odnalezieniu ciała kobiety, które najprawdopodobniej należy do zaginionej Emilii głos ponownie zabrał jej mąż. Krystian Koprowski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zakwestionował niektóre okoliczności przedstawianej wersji wydarzeń. Dołączył również nagranie wykonane w miejscu odnalezienia ciała. Zwrócił uwagę na szczegóły, które - jego zdaniem - powinny zostać dokładnie sprawdzone.

Mąż Emilii Koprowskiej nie zgadza się z przedstawianą wersją wydarzeń

Krystian Koprowski nie ukrywa, że ma wiele wątpliwości. W opublikowanym wpisie odniósł się przede wszystkim do czasu, przez jaki ciało miało znajdować się w lesie, oraz do przebiegu prowadzonych wcześniej poszukiwań.

Mężczyzna przypomniał, że w akcję zaangażowanych było wiele osób i służb. Wykorzystywano psy tropiące, prowadzono działania w terenie. Mimo szeroko zakrojonych działań kobiety nie udało się wówczas odnaleźć.

W poszukiwania 37-latki zaangażowane było również Biuro Rutkowski. W działaniach uczestniczyli detektywi Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowski. Do akcji wykorzystywano śmigłowiec i łodzie, patrolowano także nabrzeże. Pomimo zaangażowania wielu osób i wykorzystania dodatkowego sprzętu przez długi czas nie udało się ustalić, gdzie przebywa Emilia.

„Samobójstwo? Dwa miesiące w lesie? I nikt jej nie znalazł?”

- napisał Krystian Koprowski w mediach społecznościowych.

W dalszej części publikacji mąż zaginionej zwrócił uwagę na fakt, że ciało zostało odnalezione dopiero przez przypadkowego przechodnia. Jego zdaniem zestawienie wcześniejszych poszukiwań z okolicznościami ujawnienia szczątków wymaga szczegółowego wyjaśnienia.

„Nie potrafię przejść nad tym do porządku dziennego”

- podkreślił w swoim wpisie.

Krystian Koprowski zaznaczył jednocześnie, że nie twierdzi, iż zna przebieg wydarzeń, ani nie wskazuje konkretnych osób odpowiedzialnych za śmierć kobiety. Nie chce jednak, aby przyjęta przez śledczych hipoteza samobójstwa oznaczała zakończenie pytań o wszystkie okoliczności tragedii.

„Ale nie zgadzam się na to, żeby wersja samobójstwa zamykała dyskusję o okolicznościach jej śmierci”

- zaznaczył mężczyzna.

Krystian Koprowski zwrócił uwagę na datę odnalezienia ciała

Wśród kwestii poruszonych przez męża Emilii znalazła się również rozbieżność dotycząca dnia, w którym ujawniono szczątki kobiety. Krystian Koprowski przekazał, że docierają do niego informacje, według których ciało miało zostać znalezione już w sobotę wieczorem. Tymczasem w innych komunikatach pojawia się niedziela.

Mężczyzna oczekuje jednoznacznego ustalenia, kiedy dokładnie doszło do odkrycia szczątków, o której godzinie na miejscu pojawiły się odpowiednie służby i kiedy rozpoczęły się czynności prokuratorskie.

„Nie chcę informacji przekazywanych pocztą pantoflową. Chcę potwierdzonych faktów”

- napisał w mediach społecznościowych.

W swoim apelu podkreślił również, że jako mąż Emilii ma prawo oczekiwać rzetelnych informacji na temat okoliczności jej śmierci.

„Emilia była moją żoną. Nie jest dla mnie kolejną statystyką ani zamkniętą sprawą. Mam prawo pytać. Mam prawo oczekiwać odpowiedzi. I będę pytał, dopóki wszystkie okoliczności nie zostaną rzetelnie wyjaśnione”

- zadeklarował Krystian Koprowski.

Pokazał miejsce odnalezienia ciała. Zwrócił uwagę na gałąź

Do swojego wpisu mężczyzna dołączył również nagranie z miejsca, w którym odnaleziono szczątki kobiety. Na materiale pokazuje fragment drzewa i gałąź.

Krystian Koprowski zwrócił uwagę na jej położenie, a także dwa widoczne na drewnie ślady. Nie przesądził, w jaki sposób powstały, ale chciałby wiedzieć, czy zostały poddane szczegółowym oględzinom.

„Spójrzcie na tę gałąź. To właśnie do niej miała być przywiązana Emilia. Znajduje się około 30 cm nad ziemią. Zatrzymuję wzrok na drewnie, widzę dwa miejsca wyglądające na otarcia, nie wiem kiedy powstały. Nie wiem, co je spowodowało, ale chcę wiedzieć, czy zostały dokładnie zbadane”

- powiedział na nagraniu.

Kolejną kwestią, na którą zwrócił uwagę, jest droga, jaką kobieta miałaby pokonać przed śmiercią. Mężczyzna zastanawia się, czy możliwe było przejście nocą kilku kilometrów przez nieznany teren, bez telefonu i źródła światła.

„Pytam, jak miała przejść prawie 4 km nocą, bez telefonu, bez latarki, przez teren, którego nie znała. Czy dokładnie odtworzono tę drogę, czy sprawdzono wszystkie ślady?”

- zapytał Krystian Koprowski.

Podkreślił przy tym, że nie jest specjalistą, który mógłby samodzielnie interpretować zabezpieczone ślady. Nie chce również nikogo oskarżać.

„Nie potrafię ocenić tych śladów jak biegły, nie chce nikogo oskarżać. Chcę żeby każdy szczegół został wyjaśniony”

- zaznaczył w opublikowanym materiale.

Na zakończenie nagrania ponownie podkreślił osobisty wymiar całej sprawy.

Czy naprawdę wszystko tutaj zostało wyjaśnione? Nadal czekam na odpowiedzi, Emilka. Nie przestanę pytać”

- powiedział Krystian Koprowski.

Emilia Koprowska zaginęła pod koniec sierpnia. Co wydarzyło się przed zaginięciem?

Przypomnijmy, że poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej rozpoczęły się 30 sierpnia. Kobieta była wówczas razem z mężem na festiwalu muzycznym „ZEW Wydm”, organizowanym w Darłowie. Po sprzeczce z partnerem opuściła teren wydarzenia. Następnie skorzystała z taksówki, którą dotarła w okolice hotelu i darłowskich wydm. Od tego momentu nie udało się ustalić jej dalszego miejsca pobytu.

W kolejnych tygodniach służby oraz osoby zaangażowane w poszukiwania sprawdzały następne lokalizacje i analizowały pojawiające się informacje. Dwa tygodnie po zaginięciu na plaży w Darłówku odnaleziono telefon należący do kobiety. Zabezpieczony iPhone został przekazany specjalistom, którzy - jak informowała prokuratura - częściowo uzyskali dostęp do jego zawartości.

Istotne odkrycie nastąpiło także 21 września. Na jednym z pól uprawnych, mniej więcej dwa kilometry od miejsca, w którym Emilia wysiadła z taksówki, znaleziono jej brązowy plecak oraz dwa pęki kluczy. Pomimo kolejnych ustaleń poszukiwania kobiety nadal trwały.

Szczątki znaleziono w Palczewicach. Co ustalili śledczy?

W niedzielę 15 listopada doszło do odkrycia, które może mieć kluczowe znaczenie dla sprawy. W Palczewicach niedaleko Darłowa rolnik spacerujący z psem natrafił na szczątki kobiety. Podczas pilnie zorganizowanej konferencji prasowej przedstawiciele śledczych przekazali, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż należą one do poszukiwanej Emilii Koprowskiej. Wskazywały na to między innymi znajdujące się w pobliżu przedmioty osobiste i pozostałości ubrań.

Nie oznaczało to jednak ostatecznego potwierdzenia tożsamości zmarłej. Konieczne było przeprowadzenie dodatkowych badań.

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Koszalinie przedstawiła pierwsze informacje dotyczące wyników sekcji zwłok. Badanie nie pozwoliło na jednoznaczne ustalenie przyczyny śmierci ani potwierdzenie, że odnalezione szczątki należą do zaginionej 37-latki.

„Sekcja nie wykazała jednoznacznej przyczyny śmierci. Zostały pobrane materiały do badań histopatologicznych i toksykologicznych i do badań porównawczych. Ja na ten moment nadal nie jestem w stanie powiedzieć z całą stanowczością, z całą pewnością, że jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej”

- przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prokurator Ewa Dziadczyk.

Jednocześnie śledczy poinformowali, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest śmierć wskutek powieszenia. Z dotychczasowych ustaleń sekcyjnych wynika również, że do zgonu nie przyczyniły się osoby trzecie. Według prokuratury ustalony wstępnie czas śmierci odpowiada okresowi, w którym Emilia Koprowska zaginęła.

Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii tożsamości zmarłej mają przynieść specjalistyczne analizy porównawcze. Na ich wyniki trzeba poczekać, choć śledczy zakładają, że mogą być dostępne wcześniej niż w ciągu maksymalnie miesiąca.

Do tego czasu sprawa pozostaje niewyjaśniona w zakresie ostatecznej identyfikacji szczątków.