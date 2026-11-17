Śledztwo w sprawie brutalnej zbrodni w Górze Kalwarii nabiera nowego tempa. Okazuje się, że ofiarą napastnika padł nie tylko mężczyzna, którego życia nie udało się uratować. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem”, że w zdarzeniu poszkodowana została jeszcze jedna osoba.

Dotychczasowe informacje mówiły o jednej, skatowanej ofierze znalezionej nad ranem 10 listopada.

Nie mam żadnych aktualnych informacji. Mogę powtórzyć jedynie to, co przekazywałem ostatnio: jest dwóch pokrzywdzonych. Drugi z nich żyje, odniósł lżejsze obrażenia − poinformował prokurator.

Tragiczny finał na ulicy Grójeckiej

Przypomnijmy, że alarm podniesiono we wtorek nad ranem, około godziny 4. Zgłoszenie, które wpłynęło do służb, dotyczyło pobicia. Na miejscu, przed jednym z lokali przy ulicy Grójeckiej, ratownicy znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Mimo natychmiast podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jego życia nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon. Przez wiele godzin na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki pod nadzorem prokuratora, zabezpieczając ślady.

Wyścig z czasem i kluczowe pytania

Śledczy prowadzą intensywne czynności dowodowe, a ich priorytetem jest teraz odtworzenie ostatnich godzin życia obu ofiar, ustalenie motywu brutalnego ataku oraz, co najważniejsze, zidentyfikowanie i zatrzymanie sprawcy lub sprawców. Na ostateczną przyczynę śmierci pierwszej ofiary odpowie sekcja zwłok.

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