Błyskawiczne interwencje i naprawy nawierzchni

Pogotowie Drogowe ZDM to jedyna tego rodzaju jednostka w Polsce. Jej głównym zadaniem jest doraźne usuwanie awarii, które wymagają natychmiastowej reakcji. W minionym miesiącu drogowcy użyli 700 kg masy bitumicznej do załatania uszkodzonych nawierzchni. Kluczowym osiągnięciem było także sprawne zabezpieczenie 74 awarii bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Prace interwencyjne obejmują bardzo szeroki zakres problemów infrastrukturalnych. Najczęściej przyjmowane zgłoszenia dotyczą kwestii takich jak:

uszkodzenia jezdni i chodników ,

, niedziałająca sygnalizacja świetlna ,

, awarie oświetlenia ulicznego ,

, uszkodzone lub nieczytelne oznakowanie.

Mieszkańcy i patrole na straży bezpiecznych dróg

Skuteczne wyłapywanie usterek na tak dużym obszarze wymaga sprawnego systemu informowania. W październiku aż 3 808 zgłoszeń wpłynęło od mieszkańców korzystających z systemu Warszawa 19 115. Ważną rolę odgrywają też rutynowe kontrole drogowe. Podczas codziennych patroli pracownicy Pogotowia Drogowego wykryli 961 awarii własnymi obserwacjami.

Podsumowanie ostatnich miesięcy pokazuje ogromną skalę pracy stołecznych służb. Od początku 2026 roku Pogotowie Drogowe obsłużyło już łącznie 50 366 zgłoszeń. Do napraw wykorzystano w tym czasie ponad 7,5 tony masy bitumicznej oraz zabezpieczono 766 groźnych awarii stanowiących szczególne zagrożenie dla mieszkańców.