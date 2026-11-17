Weszli do 20 lokali w tej samej chwili

Akcję rozpoczęto o godz. 8. Funkcjonariusze pojawili się jednocześnie we wszystkich 20 wytypowanych wcześniej punktach. Cel tego działania był prosty - uderzyć natychmiast wszędzie tam, gdzie to możliwe i uniemożliwić lokalom ostrzeżenie się nawzajem.

W każdym miejscu funkcjonariusze sprawdzali, czy znajdujące się tam urządzenia służyły do prowadzenia gier hazardowych bez wymaganej koncesji albo zezwolenia. Łącznie zabezpieczono 85 automatów typu Hot-Spot. Ich wartość oszacowano na ponad milion złotych.

W znalezionych maszynach znajdowało się ponadto aż 92 tys. zł w gotówce. Oprócz pieniędzy i automatów funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. telefony komórkowe, cyfrowe nośniki danych czy nagrania monitoringu. Nie zabrakło również stert dokumentów i narkotyków, a dokładniej marihuany.

Policjantom w akcji pomagały wierne czworonogi, których węch bardzo pomógł w odnajdywaniu nielegalnych przedmiotów.

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Zatrzymano 16 osób

Podczas operacji zatrzymano 16 osób w wieku od 17 do 73 lat. W tej grupie znaleźli się:

trzej obywatele Polski,

dwaj obywatele Białorusi,

dziewięcioro obywateli Ukrainy,

obywatel Rosji,

obywatel Mołdawii.

Zatrzymani są podejrzewani o organizowanie gier hazardowych bez koniecznej koncesji lub zezwolenia. Odpowiadać przed sądem będą najpewniej z art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

Za takie przestępstwo może grozić wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności do trzech lat albo obie te kary łącznie.

Osobną konsekwencją jest administracyjna kara pieniężna związana z nielegalnymi urządzeniami. Może ona wynieść nawet 100 tys. zł za każdy automat.

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