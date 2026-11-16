Betonowe zapory znikają z Krakowskiego Przedmieścia, ale decyzja ratusza ma jeden wyjątek

Redakcja se.pl
2026-11-16 0:00

Zarząd Dróg Miejskich oraz stołeczny ratusz podjęły decyzję o otwarciu wlotów ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia. Od poniedziałku 16 listopada kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej odczują znaczną ulgę. Z ulic znikają betonowe zapory, a na swoje stałe trasy powracają popularne linie autobusowe.

Żółta betonowa zapora na ulicy. O zmianach w ruchu na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autobusy i samochody wracają na stałe trasy

Betonowe zabezpieczenia, które pojawiły się na skrzyżowaniach 7 listopada, zostają usunięte w nocy z niedzieli na poniedziałek. Oznacza to przywrócenie normalnego przejazdu w dni powszednie na ciągu drogowym łączącym się z Krakowskim Przedmieściem na odcinku od ulicy Miodowej do Świętokrzyskiej.

Zmiany są kluczowe dla pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Od 16 listopada na swoje standardowe trasy wracają następujące linie autobusowe:

  • 106, 111, 116, 128, 175
  • 178, 180, 503, E-2 oraz N44

Zapory będą wracać w weekendy

Tymczasowe bariery zostały wzniesione na podstawie wcześniejszych rekomendacji policji, co miało bezpośredni związek z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. Po ponownej analizie sytuacji i uzgodnieniach ze stołecznymi funkcjonariuszami podjęto decyzję, że przejazd w dni powszednie może zostać przywrócony.

Władze miasta podkreślają jednak, że względy bezpieczeństwa pozostają priorytetem. Z tego powodu betonowe zapory będą ponownie rozstawiane na weekendy, a także w czasie organizowania w tym rejonie wydarzeń i imprez.

 
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