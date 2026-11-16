Betonowe zapory znikają z Krakowskiego Przedmieścia, ale decyzja ratusza ma jeden wyjątek

Autobusy i samochody wracają na stałe trasy

Betonowe zabezpieczenia, które pojawiły się na skrzyżowaniach 7 listopada, zostają usunięte w nocy z niedzieli na poniedziałek. Oznacza to przywrócenie normalnego przejazdu w dni powszednie na ciągu drogowym łączącym się z Krakowskim Przedmieściem na odcinku od ulicy Miodowej do Świętokrzyskiej.

Zmiany są kluczowe dla pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Od 16 listopada na swoje standardowe trasy wracają następujące linie autobusowe:

106, 111, 116, 128, 175

178, 180, 503, E-2 oraz N44

Zapory będą wracać w weekendy

Tymczasowe bariery zostały wzniesione na podstawie wcześniejszych rekomendacji policji, co miało bezpośredni związek z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. Po ponownej analizie sytuacji i uzgodnieniach ze stołecznymi funkcjonariuszami podjęto decyzję, że przejazd w dni powszednie może zostać przywrócony.

Władze miasta podkreślają jednak, że względy bezpieczeństwa pozostają priorytetem. Z tego powodu betonowe zapory będą ponownie rozstawiane na weekendy, a także w czasie organizowania w tym rejonie wydarzeń i imprez.