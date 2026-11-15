Prezydent z bejsbolem w ręku. Trzaskowski zagrał w palanta z gubernatorem Kalifornii

Rafał Trzaskowski pokazał gubernatorowi Kalifornii tradycyjną polską grę – palanta.

Gavin Newsom podpisał w Warszawie memorandum o współpracy Polski i Kalifornii w sprawie klimatu i energetyki.

Po oficjalnych spotkaniach politycy zagrali na Skrze z warszawską młodzieżą.

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Rafał Trzaskowski uczył gubernatora gry w palanta

– Wiedząc, że gubernator Kalifornii jest wielkim fanem baseballu, pokazaliśmy mu tradycyjny polski sport – palanta, który często uznawany jest za jednego z historycznych poprzedników baseballu – poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. I chwycił kij w dłonie.

Zasady i historię tej dyscypliny amerykańskiemu politykowi przybliżył Łukasz Szymborski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego.

Autor: rafal.trzaskowski/ Facebook

Kalifornia i Polska będą współpracować w sprawie energii

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom przyjechał do Polski po udziale w szczycie klimatycznym ONZ COP31. Prowadzi własną politykę międzynarodową w obszarze klimatu i energii, niezależnie od polityki administracji Donalda Trumpa. I podpisał w Warszawie z wiceministrem klimatu Krzysztofem Bolestą memorandum o współpracy Kalifornii i Polski. Dotyczy ono m.in. odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, modernizacji sieci energetycznych, ograniczania emisji i ochrony przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Autor: rafal.trzaskowski/ Facebook

Gubernator w płaszczu i pantoflach zagrał w palanta

Newsom odwiedził też Muzeum Polin i złożył wieniec pod pomnikiem Bohaterów Getta. A przy okazji już po zmroku na Skrze zagrał mecz w palanta z Rafałem Trzaskowskim i warszawską młodzieżą. Przy czym chyba tylko Trzaskowski i młodzież byli do tej rozgrywki przygotowani. Bo gubernator co prawda chwycił bejsbola w dłonie, ale ubiór miał raczej nie do gry – elegancki, szary oficjalny płaszczyk i pantofle.

Trzaskowski nie omieszkał pochwalić się rewitalizacją sportowego obiektu na Ochocie.

– Jeszcze niedawno były tu ruiny, a dziś mamy nowoczesny obiekt, w którym młodzi ludzie mogą rozwijać sportowe pasje i uprawiać najróżniejsze dyscypliny. To miejsce, które z dumą pokazujemy naszym gościom. Czasem najlepszą wizytówką miasta są jego ludzie, pasje i tradycje. Warszawa miała okazję pokazać gubernatorowi wszystkie trzy – podkreślił prezydent Warszawy na swoim portalu społecznościowym.

Jak widać, dyplomacja nie zawsze musi ograniczać się do uścisków dłoni i oficjalnych przemówień. Czasem można też… pomachać kijem.

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