Pokolenie Z wyszło na ulice Berlina. Doszło do starć z policją, są ranni

W demonstracji w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg uczestniczyło około 1200 osób.

Policja zatrzymała 20 demonstrantów i wszczęła 28 zgłoszeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.

W zabezpieczeniu protestu uczestniczyło około 700 funkcjonariuszy.

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Demonstracja rozpoczęła się około godz. 17 na Savignyplatz w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg. Zainteresowanie wydarzeniem było znacznie większe, niż zakładali organizatorzy. Początkowo udział zgłosiło zaledwie 100 osób, ostatecznie na ulicach pojawiło się około 1200 demonstrantów.

Jak podają niemieckie serwisy Tagesschau i rbb24, powołując się na informacje policji, jeszcze przed rozpoczęciem marszu część uczestników próbowała przerwać kordon funkcjonariuszy zabezpieczających czoło pochodu.

Policja poinformowała o zatrzymaniu 20 osób. Wcześniej podawano, że zatrzymanych było 22, ale funkcjonariusze wciąż analizowali zebrane dane. Podczas interwencji policjanci używali siły – doszło do przepychanek, szarpaniny, a także uderzeń i kopnięć. Część uczestników stawiała opór i atakowała funkcjonariuszy. Jednym z powodów zatrzymań było odpalanie materiałów pirotechnicznych.

Po demonstracji policja przyjęła 28 zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego, napaści na funkcjonariuszy, stawiania oporu oraz naruszenia przepisów dotyczących materiałów wybuchowych. W zabezpieczeniu wydarzenia uczestniczyło około 700 policjantów. Trzech funkcjonariuszy odniosło obrażenia. Policja nie przekazała informacji, czy ucierpieli również demonstranci.

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Młodzi protestują przeciwko poborowi i cięciom

Uczestnicy demonstracji sprzeciwiali się m.in. złemu stanowi szkół, nowym zasadom rekrutacji do wojska oraz ograniczaniu wydatków na uczelnie i świadczenia społeczne. Z tłumu padały także hasła wymierzone w Izrael, kanclerza Friedricha Merza i policję. Inicjatywa „Gen Z regelt” domaga się większych nakładów na edukację, skuteczniejszej ochrony klimatu oraz działań, które pomogą ograniczyć rosnące koszty życia.

Organizatorzy zapowiedzieli już kolejną akcję. 20 listopada ma odbyć się ogólnoeuropejski strajk młodzieży. W samym Berlinie spodziewają się nawet 15 tys. uczestników.

To nie pierwsza taka demonstracja. Pod koniec października inicjatywa organizowała protesty w różnych częściach Niemiec. W Berlinie, podczas zgromadzenia przy Bramie Brandenburskiej, według danych policji pojawiło się wtedy około 5 tys. osób.

Źródło: tagesschau.de, rbb24