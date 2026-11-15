Gwiazdy "Królowej przetrwania" przyłapane na lotnisku! Wiemy, kto poleciał z Polą Wiśniewską

"Królowa przetrwania" wraca z czwartym sezonem. Kim są uczestniczki?

"Królowa przetrwania" to polska wersja popularnego reality show, który w 2023 roku zadebiutował na kanałach grupy TVN. W programie grupa znanych pań porzuca wygodne życie, by walczyć o koronę tytułowej królowej. Podzielone na dwa obozy celebrytki muszą przetrwać w dżungli bez wygód i kontaktu ze światem. Zmagają się nie tylko z nieprzyjaznymi warunkami, ale również ze sobą nawzajem.

Program budził spore kontrowersje jeszcze przed premierą. Konflikty między uczestniczkami, ku radości producentów, tylko nakręcały oglądalność. Dwa pierwsze sezony emitowane były na antenie TVN7. Trzeci trafił już na główną antenę TVN-u, a rolę prowadzącej przejęła Małgorzata Rozenek-Majdan. Obecnie trwają prace nad czwartą edycją.

Do tej pory oficjalnie potwierdzono udział zaledwie czterech uczestniczek. Pierwszą pretendentką do tytułu "Królowej przetrwania" została Ksenia Ngo. Influencerka i kosmetolożka jest narzeczoną Leona Myszkowskiego, a zarazem przyszłą synową Justyny Steczkowskiej.

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"Królowe przetrwania" spotkały się na lotnisku. Zaczynają grę!

Kolejnymi uczestniczkami zostały Mariola Bojarska-Ferenc, Pola Wiśniewska oraz Danuta Martyniuk! Dla ukochanej Zenona Martyniuka będzie to kolejna przygoda z reality show. Obecnie można ją oglądać w drugim sezonie programu "Eksperyment: Odsiadka".

W niedzielę, 14 listopada na warszawskim lotnisku pojawiły się Pola Wiśniewska i Mariola Bojarska-Ferenc. Tam czekały na lot do RPA, gdzie kręcone są zdjęcia do czwartej edycji "Królowej przetrwania". Nie były same! Na zdjęciach paparazzi widać bowiem uczestniczkę, o której produkcja programu do tej pory milczała.

Okazuje się, że o przetrwanie walczyć będzie również Marta Krupa! Udział siostry Joanny Krupy jest sporym zaskoczeniem. Do tej pory nie pojawiała się na liście potencjalnych uczestniczek!

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