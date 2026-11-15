Gala zamknięcia 34. MFF ToruńCAMERIMAGE

W sobotę, 14 listopada zakończył się 34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy CAMERIMAGE, który poświęcony jest pracy operatorów filmowych. Przyznawane podczas wydarzenia Złote Żaby to jedne z najważniejszych wyróżnień w świecie kinematografii. Wśród laureatów konkursu znaleźli się twórcy nominowani do Oscarów i ich laureaci.

Pierwsza edycja festiwalu zadebiutowała w 1993 roku w Toruniu, gdzie odbywał się do 1999 roku. Na kilka lat festiwal przeniósł się do Łodzi, a później do Bydgoszczy. W 2019 roku wrócił do Torunia. W tym roku festiwal zadebiutował pod nazwą ToruńCAMERIMAGE.

34. edycja festiwalu rozpoczęła się 7 listopada i trwała przez kolejne siedem dni. Uroczysta gala zamknięcia odbyła się w sobotę, 14 listopada. To wtedy poznaliśmy laureatów Złotej, Srebrnej i Brązowej Żaby.

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ToruńCAMERIMAGE 2026: Laureaci konkursu

Aż piętnaście filmów walczyło w konkursie głównym festiwalu. Wśród ogłoszonych produkcji znalazły się opowieści z zupełnie różnych światów – od historii biblijnej, przez dramat wojenny, aż po fantazję o mężu zrobionym z wikliny. Każda z produkcji to dowód na to, jak potężnym narzędziem jest obraz w opowiadaniu historii, które na długo zostają w pamięci.

Główną nagrodę festiwalu, Złotą Żabę, otrzymał Łukasz Żal za zdjęcia do filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego. Artyści spotkali się na planie po raz trzeci. Wcześniej pracowali razem przy "Idzie" oraz "Zimnej wojnie". Poprzednie części wojennej trylogii przyniosły twórcom szereg nagród. Łukasz Żal otrzymał m.in. Złotą i Srebrną Żabę oraz dwie nominacje do Oscara.

Jestem bardzo szczęśliwy, że w tym głośnym, krzykliwym świecie nasz cichy film tak się pięknie przebija - powiedział Łukasz Żal odbierając nagrodę.

Srebrna Żaba odebrał Jasper J. Spanning, autora zdjęć do filmu "Kobieta nieznana". Trzecie miejsce oraz Brązową Żabę otrzymał Mikhail Krichman za zdjęcia do filmu "Minotaur".

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ToruńCAMERIMAGE 2026: Maja Komorowska i Jan Englert nagrodzeni za całokształt twórczości

Podczas festiwalu ToruńCAMERIMAGE wyróżniono również ikony polskiego kina. Jan Englert i Maja Komorowska otrzymali nagrody za całokształt twórczości. Z kolei na gali otwarcia tegoroczną laureatką Nagrody Filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri została Karolina Gruszka.

ToruńCAMERIMAGE 2026 pozostali laureaci

Złota Żaba w konkursie Debiutów Operatorskich trafiła do EIRY WYN JONES za film „Effi O Blaneau" w reżyserii MARCA EVANSA.

za film „Effi O Blaneau" w reżyserii MARCA EVANSA. Złotą Żabę w Konkursie Debiutów Reżyserskich otrzymał KAIFENG ZHONG za film „Atlantic Rhapsody".

za film „Atlantic Rhapsody". Złotą Żabę w Konkursie Długometrażowych Filmów Dokumentalnych otrzymała autorka zdjęć EVA KRALJEVIĆ za film „Córki Góry", w reżyserii PETARA GLOMAZIĆA i BILJANA TUTOROVA.

za film „Córki Góry", w reżyserii PETARA GLOMAZIĆA i BILJANA TUTOROVA. Złotą Żabę w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych otrzymali autorzy zdjęć MAXIM ARBUGAEV i VLADIMIR EGOROV za film „Chuuraa", w reżyserii EVGENII ARBUGAEVY.

i za film „Chuuraa", w reżyserii EVGENII ARBUGAEVY. Złotą Żabę w Konkursie Wideoklipów otrzymał autor zdjęć JEFF BIERMAN i reżyser (LA)HORDE za teledysk do utworu What You Want w wykonaniu Angèle ft. Justice.

i reżyser za teledysk do utworu w wykonaniu Angèle ft. Justice. Wyróżnienie specjalne w konkursie wideoklipów trafiło do reżysera ROMAINA GAVRASA za teledysk do utworu Storm w wykonaniu GENER8ION.

za teledysk do utworu w wykonaniu GENER8ION. Złotą Żabę w Konkursie Seriali Telewizyjnych otrzymuje autor zdjęć MACIEJ SOBIERAJ za „Wśród Nocnej Ciszy", w reżyserii JANA HOLOUBKA.

za „Wśród Nocnej Ciszy", w reżyserii JANA HOLOUBKA. Złotą Żabę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych otrzymał ALAN RUCZYŃKI za film „Kobieta Stanu Wolnego", w reżyserii ELIZY GODLEWSKIEJ i ALANA RUCZYŃSKIEGO.

za film „Kobieta Stanu Wolnego", w reżyserii ELIZY GODLEWSKIEJ i ALANA RUCZYŃSKIEGO. Złotą Kijankę otrzymała autorka zdjęć FRANCESCA AVANZINI , za film „Revolver" w reżyserii PAOLI DE LUCA.

, za film „Revolver" w reżyserii PAOLI DE LUCA. Srebrną Kijankę otrzymał autor zdjęć PAUL ADER , za film „Nika's Room" w reżyserii KONSTANTINA MÜNZELA.

, za film „Nika's Room" w reżyserii KONSTANTINA MÜNZELA. Brązową Kijankę otrzymał autor zdjęć ENRICO BARBARO JR., za film „Until We Bury Them!" w reżyserii MARCO ARAUJO.

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