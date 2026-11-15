Piotr Ligienza miał problemy przez scenę w „Ranczu”. W tle wybory prezydenckie i zbieżność nazwisk

Piotr Ligienza z „Rancza” ma bogaty dorobek artystyczny

Polski aktor Piotr Ligienza rozwija swoją karierę na wielu polach, angażując się w projekty teatralne, filmowe, telewizyjne i dubbingowe. Dyplom krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego uzyskał w 2005 roku, jednak na scenie zadebiutował już rok wcześniej w Starym Teatrze w Krakowie. W kolejnych latach związał się z popularnymi stołecznych instytucjami, w tym z Teatrem Powszechnym i Teatrem Polonia, a dziś gościnnie gra na deskach teatrów w całej Polsce. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w filmie „RH+” oraz w znanych produkcjach serialowych, takich jak „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość” czy „Barwy szczęścia”. Oprócz występów przed kamerą i publicznością teatralną, regularnie użycza głosu w dubbingu. Prywatnie artysta ma żonę oraz dwójkę dzieci.

Piotr Ligienza jako Duda zachwycił widzów. Zdradza kulisy Rancza

Kim był Fabian Duda w serialu „Ranczo”?

Grany przez Piotra Ligienzę bohater, czyli Fabian Duda, dołącza do obsady w drugim sezonie „Rancza”. Jako młody absolwent wyższej uczelni trafia na praktyki do Urzędu Gminy Wilkowyje, gdzie szybko awansuje na stanowisko sekretarza. Na początku daje się poznać jako nastawiony na karierę oportunista, który z jednej strony schlebia wójtowi Pawłowi Koziołowi, a z drugiej potajemnie spiskuje za jego plecami. Punkt zwrotny w jego zachowaniu przynosi przejęcie władzy w gminie przez Lucy. Pod wpływem nowej przełożonej urzędnik zmienia swoje nastawienie, zaczynając uczciwie pracować na rzecz lokalnej społeczności i skutecznie zdobywać dla wsi dotacje z Unii Europejskiej.

W życiu uczuciowym bohater tworzył związek z Jagną, chociaż jego największą miłością niezmiennie pozostawała Klaudia Kozioł.

Piotr Ligienza o kulisach „Rancza” i zbieżności z wyborami prezydenckimi

W fabule produkcji, równolegle do kampanii prezydenckiej, rozgrywała się walka o władzę w lokalnym samorządzie. O fotel wójta gminy Wilkowyje rywalizowali ze sobą Krystyna Więcławska oraz właśnie Fabian Duda. Kampania obejmowała wieszanie plakatów, organizację festynów i bezpośrednie spotkania z wyborcami na wsi. Jeden z nagranych wówczas fragmentów sprawił, że Piotr Ligienza musiał mierzyć się z kilkoma nieprzyjemnymi komentarzami od widzów, o czym aktor opowiedział w rozmowie z portalem VOX FM.

Miałem takie sytuacje, kiedy Fabian kandydował i słynne „głosuj na Dudę”... To już taka anegdota [...] Zostało to wyemitowane w czasie realnych wyborów i to był przypadek. To po prostu tak wyszło, że została emisja i „głosuj na Dudę”.

Telewizyjna premiera odcinków „Rancza”, w których pokazywano wybory na wójta Wilkowyj, nałożyła się w czasie z prawdziwą kampanią przed wyborami prezydenckimi w Polsce. O najwyższy urząd w państwie ubiegał się wówczas Andrzej Duda. Zdjęcia do serialu zrealizowano ze sporym wyprzedzeniem, dlatego produkcja nie mogła przewidzieć tak uderzającej zbieżności nazwisk.