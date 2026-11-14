Ewelina zginęła w zamachu w Krakowie. Wzruszający gest prezydenta podczas pogrzebu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-11-14 15:19

W sobotę, 14 listopada, bliscy i przyjaciele pożegnali 47-letnią Ewelinę, jedną z ofiar tragicznego zamachu na krakowskim Rynku Głównym w Krakowie. Kobieta pochodziła z Sędziszowa Małopolskiego i była wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Podczas uroczystości uwagę zwrócił wieniec od prezydenta.

  • Ewelina Serafin miała 47 lat. Zginęła 7 listopada w ataku na krakowskim Rynku Głównym.
  • Była wolontariuszką Szlachetnej Paczki, pomagała ludziom potrzebującym wsparcia.
  • Podczas pogrzebu wśród kwiatów znalazł się wieniec od prezydenta.
Kraków - dwa dni po zamachu.

Wieniec od prezydenta wśród kwiatów na pogrzebie Eweliny

Ewelina była jedną z sześciu ofiar ataku, do którego doszło 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym. Do miasta przyjechała ze znajomymi. Nie wróciła już do domu. Jej śmierć była ogromnym ciosem dla rodziny, przyjaciół i mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego. Podczas sobotniego pogrzebu wśród kwiatów znalazł się wieniec od prezydenta Krakowa.

WIĘCEJ O EWELINIE:

„Miała swoje plany, marzenia i pragnienia”. Ksiądz wspominał Ewelinę

W homilii ksiądz wrócił do tego, jaka Ewelina była jeszcze kilka dni przed śmiercią. Miała plany i pomysły na kolejne miesiące. Być może myślała o podróżach, spotkaniach z przyjaciółmi, następnych akcjach charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt.

– Miała swoje plany, marzenia, pragnienia, a jej serce zwyczajnie przestało bić – mówił kapłan.

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„Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy”

Ewelina działała jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim. Po jej śmierci przyjaciele z akcji opublikowali wspomnienie, w którym podkreślali, jak wiele znaczyła dla ich zespołu. Jedna z osób zaangażowanych w pomoc potrzebującym opisała ją słowami: „Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy”.

Do tej działalności nawiązał również ksiądz. Zachęcał, by zamiast ograniczać się do wspominania zmarłej, ofiarować jej modlitwę. Podkreślił, że jest ona ważna także dla rodziców, siostry, jej rodziny i przyjaciół.

Pogrzeb Eweliny, ofiary zamachu w Krakowie
Galeria zdjęć 20

Sześć osób zginęło w zamachu w centrum Krakowa

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, na krakowskim Rynku Głównym. W brutalnym ataku życie straciło sześć osób. Wśród ofiar była 47-letnia Ewelina z Sędziszowa Małopolskiego. Kobieta wybrała się do Krakowa w towarzystwie znajomych. Wspólna wyprawa zakończyła się tragedią, która wstrząsnęła jej rodziną, przyjaciółmi i mieszkańcami rodzinnej miejscowości.

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