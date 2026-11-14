Błędy przy liczeniu głosów. Ponad 130 osób z zarzutami po wyborach Nawrocki-Trzaskowski

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-11-14 10:47

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła zarzuty ponad 130 osobom, które zasiadały w obwodowych komisjach podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. Śledczy wykryli błędy w protokołach oraz nieprawidłowości przy liczeniu głosów w drugiej turze. Postępowanie wciąż trwa, a prokuratorzy przesłuchują kolejne osoby.

Urna w barwach Polski na tle Pałacu Prezydenckiego. O zarzutach po wyborach Nawrocki-Trzaskowski przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Ponad 130 członków komisji wyborczych usłyszało zarzuty związane z nieprawidłowościami podczas wyborów w 2025 roku.
  • Śledczy wskazują na błędy przy liczeniu głosów ważnych i nieważnych oraz sporządzaniu protokołów.
  • Za zarzucane czyny grozi grzywna, ograniczenie wolności albo kara do dwóch lat więzienia.
WYBORY NIEWAŻNE? DUBOIS O LICZENIU GŁOSÓW

Śledczy sprawdzają liczenie głosów w drugiej turze

Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Jej rzecznik Bartłomiej Świderski poinformował, że zarzuty usłyszało już ponad 130 osób zasiadających w obwodowych komisjach wyborczych. W ostatnich tygodniach przesłuchano następnych podejrzanych.

Sprawa dotyczy pracy komisji podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Według ustaleń prokuratury ich członkowie mieli nieumyślnie zaniedbać swoje obowiązki. Chodzi przede wszystkim o nierzetelne przeliczenie głosów ważnych i nieważnych oraz błędne wypełnienie protokołów.

Śledczy podkreślają, że osoby zasiadające w komisjach pełniły funkcje publiczne i odpowiadały za prawidłowy przebieg głosowania oraz przestrzeganie przepisów wyborczych.

CZYTAJ TEŻ:

Nieprawidłowości mogły wpłynąć na wyniki kandydatów

Prokuratura ocenia, że błędy wyrządziły istotną szkodę interesowi publicznemu, a także prywatnym interesom kandydatów na urząd prezydenta. Wcześniejsze ustalenia wskazywały, że nieprawidłowości w poszczególnych komisjach zniekształciły wyniki Karola Nawrockiego lub Rafała Trzaskowskiego.

Zarzuty objęły przewodniczących komisji, ich zastępców i pozostałych członków. Nieprawidłowości wykryto między innymi w Mińsku Mazowieckim, Bychawie, Magnuszewie, Radomiu, Lublinie i Łaskarzewie.

Pierwsze zarzuty pojawiły się już w 2025 roku

We wrześniu ubiegłego roku prokuratura informowała o 68 podejrzanych. Wówczas 40 osób przyznało się do winy i złożyło wyjaśnienia.

W sprawie komisji w Stoczku w powiecie węgrowskim śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom. Wobec kolejnych trzech członków tej samej komisji złożono wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Podejrzanym grozi grzywna, ograniczenie wolności albo kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Prokuratura nadal przesłuchuje kolejne osoby i prowadzi postępowanie.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI