Błędy przy liczeniu głosów. Ponad 130 osób z zarzutami po wyborach Nawrocki-Trzaskowski

Ponad 130 członków komisji wyborczych usłyszało zarzuty związane z nieprawidłowościami podczas wyborów w 2025 roku.

Śledczy wskazują na błędy przy liczeniu głosów ważnych i nieważnych oraz sporządzaniu protokołów.

Za zarzucane czyny grozi grzywna, ograniczenie wolności albo kara do dwóch lat więzienia.

WYBORY NIEWAŻNE? DUBOIS O LICZENIU GŁOSÓW

Śledczy sprawdzają liczenie głosów w drugiej turze

Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Jej rzecznik Bartłomiej Świderski poinformował, że zarzuty usłyszało już ponad 130 osób zasiadających w obwodowych komisjach wyborczych. W ostatnich tygodniach przesłuchano następnych podejrzanych.

Sprawa dotyczy pracy komisji podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Według ustaleń prokuratury ich członkowie mieli nieumyślnie zaniedbać swoje obowiązki. Chodzi przede wszystkim o nierzetelne przeliczenie głosów ważnych i nieważnych oraz błędne wypełnienie protokołów.

Śledczy podkreślają, że osoby zasiadające w komisjach pełniły funkcje publiczne i odpowiadały za prawidłowy przebieg głosowania oraz przestrzeganie przepisów wyborczych.

Nieprawidłowości mogły wpłynąć na wyniki kandydatów

Prokuratura ocenia, że błędy wyrządziły istotną szkodę interesowi publicznemu, a także prywatnym interesom kandydatów na urząd prezydenta. Wcześniejsze ustalenia wskazywały, że nieprawidłowości w poszczególnych komisjach zniekształciły wyniki Karola Nawrockiego lub Rafała Trzaskowskiego.

Zarzuty objęły przewodniczących komisji, ich zastępców i pozostałych członków. Nieprawidłowości wykryto między innymi w Mińsku Mazowieckim, Bychawie, Magnuszewie, Radomiu, Lublinie i Łaskarzewie.

Pierwsze zarzuty pojawiły się już w 2025 roku

We wrześniu ubiegłego roku prokuratura informowała o 68 podejrzanych. Wówczas 40 osób przyznało się do winy i złożyło wyjaśnienia.

W sprawie komisji w Stoczku w powiecie węgrowskim śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom. Wobec kolejnych trzech członków tej samej komisji złożono wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Podejrzanym grozi grzywna, ograniczenie wolności albo kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Prokuratura nadal przesłuchuje kolejne osoby i prowadzi postępowanie.