Dwa pogrzeby ofiar zamachowca z Krakowa o tej samej godzinie. Ewelina i Robert spoczną w rodzinnych stronach

Dwa pogrzeby ofiar zamachowca z Krakowa. Ewelina i Robert zostaną pochowani w sobotę

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie. Uzbrojony 24-letni mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku brutalnego ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród zamordowanych byli Ewelina Serafin i Robert Kosidło.

47-letnia Ewelina pochodziła z Sędziszowa Małopolskiego na Podkarpaciu. Była zaangażowana w działalność Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim. Bliscy i współpracujący z nią wolontariusze zapamiętali ją jako osobę niezwykle empatyczną, pomocną i zawsze gotową do wsparcia potrzebujących.

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Jej śmierć wywołała ogromny wstrząs w rodzinnej miejscowości i wśród osób związanych z organizacją. W mediach społecznościowych Szlachetnej Paczki pojawił się poruszający wpis pożegnalny.

Ostatnie pożegnanie Eweliny odbędzie się w sobotę, 14 listopada, w Sędziszowie Małopolskim. O godzinie 14 rozpocznie się modlitwa różańcowa w miejscowym kościele farnym. Następnie o 14.30 odprawiona zostanie msza żałobna. Urna z prochami 47-latki spocznie na cmentarzu komunalnym.

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Tego samego dnia, również o godzinie 14, odbędzie się pogrzeb Roberta Kosidły. Mężczyzna pochodził z Kraśnika na Lubelszczyźnie. Jego bliscy zostali odnalezieni dopiero po kilku dniach od tragedii. Początkowo poszukiwania rodziny prowadzono w Rybniku, ponieważ doszło do pomyłki w nazwie miejscowości.

Robert próbował ratować się przed strzałami. Jak wynika z relacji jego znajomego, Adama Szyfki, mężczyzna znajdował się w pobliżu stoisk handlowych i próbował schronić się w pobliskim sklepie. Nie zdołał jednak uniknąć śmierci.

Uroczystości pogrzebowe Roberta rozpoczną się o godzinie 13.30 modlitwą różańcową w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku. O 14 odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa. Po niej urna z prochami mężczyzny zostanie złożona na cmentarzu parafialnym.

Krwawy zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć osób nie żyje

Do ataku doszło w sobotę, 7 listopada, w samym centrum Krakowa. 24-letni Michał Oksiński otworzył ogień do znajdujących się na Rynku Głównym osób. Ludzie w panice uciekali i szukali schronienia w pobliskich lokalach i sklepach. Dla sześciu osób spotkanie z uzbrojonym mężczyzną zakończyło się tragicznie.

Łącznie w wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sprawą zajęli się śledczy, którzy badają okoliczności krwawego ataku i motywy działania 24-latka, który zmarł w szpitalu w poniedziałek, 9 listopada.