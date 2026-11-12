Kraków zapłaci za pogrzeb Michała Oksińskiego?!

Michał Oksiński dla swoich ofiar nie miał litości. Zanim wjechał swoim czarnym subaru na Rynek w Krakowie i rozpoczął zamach, zabił swojego ojca, matkę i siostrę. Na Rynku zastrzelił kolejne 6 osób. Sam zmarł w poniedziałek w wyniku ran odniesionych w strzelaninie z policjantami. Jeszcze we wtorek (10 listopada) rodzina brała pod uwagę wspólny pochówek zabójcy i jego bliskich w gminie Waśniów pod Ostrowcem.

Wszystko wskazuje jednak na to, że tak się nie stanie. Ciała jego rodziców i siostry zostały już odebrane przez najbliższą rodzinę. Jego zwłoki wciąż przebywają w Zakładzie Medycyny Sądowej.

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Czy Kraków zapłaci za pogrzeb szaleńca z Rynku Głównego?!

- Nikt się nie zgłosił po ciało Michała Oksińskiego - mówi prokurator Nowak, wyjaśniając, że jeśli nikt uprawniony się nie zgłosi, to zgodnie z przepisami zwłoki są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. Oksiński zmarł w Krakowie, a zatem to gmina Kraków będzie zobowiązana urządzić pochówek mordercy z Rynku Głównego. Taki scenariusz jest prawdopodobny i z pewnością wywoła mnóstwo emocji.

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W polskim prawie decyzja o wspólnym lub osobnym pochówku sprawcy zbrodni oraz jego ofiar należy wyłącznie do najbliższej rodziny. Prawo nie zakazuje pochowania zabójcy z zamordowanymi bliskimi, choć w praktyce rzadko dochodzi do takich sytuacji. Kilka tygodni temu do takiej sytuacji doszło jednak w Kielcach, gdzie były wojskowy zamordował żonę i dwójkę nastoletnich synów, a następnie popełnił samobójstwo. Pogrzebano ich razem, co wzbudziło duże oburzenie mieszkańców.

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie"!

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