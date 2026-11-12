Co z poszkodowanymi po ataku szaleńca w Krakowie? Właśnie podali nowe informacje

W minioną sobotę (7 listopada 2026) na Rynku Głównym w Krakowie doszło do tragedii, która nie mieści się w głowie normalnego człowieka. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku i otworzył ogień z broni automatycznej. W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Z kolei w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rodzinnym mieszkaniu napastnika, służby znalazły ciała jego rodziców i siostry.

Co warte podkreślenia - dwaj policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli interwencję wobec uzbrojonego mężczyzny i doprowadzili do jego zatrzymania. Informacje o śmierci sprawcy pojawiły się w poniedziałkowy poranek.

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Wojewoda małopolski ujawnia: 11 poszkodowanych w ataku przebywa w krakowskich szpitalach

11 poszkodowanych w sobotnim ataku pozostaje w pięciu krakowskich szpitalach. Ich stan zdrowia systematycznie się poprawia. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, cytowany przez PAP przekazał w czwartek, że jeden z rannych policjantów został przeniesiony do szpitala wojskowego w Krakowie, gdzie przeszedł zaplanowany zabieg. Lekarze, którzy operowali rękę mężczyzny w środę, poinformowali dziennikarzy, że stan pacjenta jest stabilny, choć ciężki. Drugi mundurowy przebywa w szpitalu im. Św. Jana Pawła II. Jego stan jest stabilny.

Wojewoda zaznaczył, że wraz z poprawą sytuacji informacje o poszkodowanych będą przekazywane rzadziej. Podkreślił, że szczegółowe dane o stanie zdrowia i dalszym leczeniu mogą przekazywać przede wszystkim szpitale, lekarze lub rodziny rannych.

- Rolą wojewody jest komunikacja w zakresie zarządzania kryzysowego. Informacje bardziej szczegółowe, dotyczące stanu zdrowia czy dalszych działań medycznych, mogą przekazywać szpitale i lekarze albo rodziny poszkodowanych - powiedział, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Klęczar podkreślił, że urząd wojewódzki pozostaje w gotowości do podjęcia działań pomocowych, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Jak poinformował, administracja wojewódzka przygotowuje pomoc dla poszkodowanych w tragicznym zamachu oraz ich rodzin. Na razie nie wpłynęły formalne wnioski o udzielenie konkretnego wsparcia, a pracownicy Urzędu Wojewódzkiego rozpoznają potrzeby osób dotkniętych tragedią.

- Żadnego oficjalnego wystąpienia i wskazania tego, jaka pomoc jest oczekiwana, jeszcze w sposób formalny nie mamy. W tym momencie trwają rozmowy. Zespół Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kierownictwem dyrektor generalnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Lucyny Gajdy jest w terenie i takie rozmowy prowadzi - powiedział Klęczar podczas konferencji prasowej.

"Zbieramy informacje i będziemy monitorować sytuację"

Wojewoda przypomniał, że bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu udzielana była pomoc psychologiczna. Zaznaczył, że obecnie nie ma informacji, aby poszkodowani lub ich bliscy indywidualnie zgłosili się do urzędu wojewódzkiego lub innych urzędów z prośbą o konkretne wsparcie.

- Jesteśmy przygotowani, mamy to na uwadze, zbieramy informacje i będziemy monitorować sytuację - zapewnił.

Jak zauważył, rodziny ofiar i poszkodowanych przechodzą obecnie szczególnie trudny okres. Rozpoczęły się pogrzeby osób, które zginęły, a w szpitalach podejmowane są decyzje dotyczące dalszego leczenia rannych, ich ewentualnego przenoszenia do innych placówek oraz planów rehabilitacji.

Klęczar zadeklarował również, że będzie na bieżąco przekazywał informacje o stanie zdrowia hospitalizowanych. Wojewoda nawiązał także do deklaracji premiera Donalda Tuska dotyczącej udzielenia wszelkiej możliwej pomocy osobom, które ucierpiały w zamachu.

Oprócz rannych w krakowskich szpitalach jedna osoba z uszkodzeniami wątroby przebywa w szpitalu klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha. Obywatel Austrii został przetransportowany do rodzinnego kraju, by tam kontynuować leczenie.

Do sprawy zamachu w Krakowie i szokującego mordu w Ostrowcu Świętokrzyskim będziemy wracać w "Super Expressie". Rodzinom i bliskim zmarłych składamy wyrazy współczucia.

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