Kto pochowa zamachowca z Krakowa? Prokuratura ujawnia nowe informacje

Po tragicznych wydarzeniach, które wstrząsnęły całą Polską, pojawiają się kolejne pytania dotyczące losów Michała Oksińskiego i jego najbliższych. 24-latek, który w sobotę, 7 listopada, otworzył ogień do przypadkowych osób w centrum Krakowa, zmarł dwa dni później w szpitalu. Wcześniej został postrzelony podczas interwencji policjantów.

Śledczy podejrzewają, że zanim mężczyzna dopuścił się masakry na krakowskim Rynku Głównym, zamordował swoich rodziców oraz 21-letnią siostrę w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zginęły również znajdujące się tam zwierzęta.

Teraz prokuratura przekazała nowe informacje dotyczące pochówku ofiar rodzinnej tragedii i samego zamachowca.

Krewny zamachowca zgłosił się do prokuratury. Chce pochować trzy osoby

Jak ustalił „Fakt”, do śledczych zgłosił się jeden z członków rodziny Michała Oksińskiego. Krewny zadeklarował, że jest gotowy zająć się organizacją pogrzebu rodziców 24-latka oraz jego młodszej siostry.

Informację tę potwierdził prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

– Mogę potwierdzić, że zgłosił się członek rodziny mężczyzny, który zadeklarował gotowość do zorganizowania pochówku rodziców Michała O. oraz jego siostry – przekazał w rozmowie z „Faktem”.

Jak zaznaczył prokurator, sprawa wymaga jeszcze dalszych ustaleń.

Nie wiadomo natomiast, czy ktokolwiek z rodziny zdecyduje się również na zorganizowanie pogrzebu samego sprawcy krakowskiej masakry.

Kto pochowa Michała Oksińskiego? Niewykluczone, że zajmie się tym państwo

Znacznie bardziej skomplikowana pozostaje kwestia pochówku 24-letniego zamachowca. Dotychczas nie zapadła decyzja dotycząca tego, kto miałby zorganizować jego pogrzeb.

Prokurator Eryk Stasielak przyznał, że sprawa będzie musiała zostać ostatecznie rozstrzygnięta, ponieważ ciało mężczyzny nie może bez końca pozostawać w zakładzie medycyny sądowej.

– Tę kwestię trzeba będzie rozwiązać w cywilizowany sposób – podkreślił śledczy.

Nie wykluczył przy tym, że obowiązek zorganizowania pochówku 24-latka może ostatecznie spocząć na państwie.

Na razie nie wiadomo, gdzie i kiedy zamachowiec zostanie pochowany.

Michał Oksiński i zamach w Krakowie:

34

Przeprowadzono sekcję zwłok zamachowca. Zabezpieczono materiał do badań

We wtorek, 10 listopada, przeprowadzono sekcję zwłok Michała Oksińskiego. Podczas badania stwierdzono obrażenia postrzałowe. Śledczy zabezpieczyli także dodatkowy materiał biologiczny, który zostanie poddany szczegółowym analizom. Na podstawie wyników badań przygotowana zostanie opinia sądowo-medyczna.

Dopiero po zakończeniu niezbędnych czynności procesowych możliwe będzie podjęcie kolejnych decyzji dotyczących wydania ciała i organizacji pochówku.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, w centrum Krakowa. Według ustaleń śledczych 24-letni Michał Oksiński przyjechał do miasta po wcześniejszym zabójstwie członków swojej rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na krakowskim Rynku Głównym mężczyzna rozpoczął strzelaninę, podczas której zginęło sześć przypadkowych osób. Kolejnych 15 zostało ciężko rannych, wśród nich dwóch funkcjonariuszy policji.

Napastnik został postrzelony podczas konfrontacji z policjantami. W ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie przeszedł operacje. Mimo wysiłków lekarzy zmarł w poniedziałek, 9 listopada.