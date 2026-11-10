Zabójstwo w Ostrowcu i zamach w Krakowie. Policja powołała specjalną grupę

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Tragedia w Ostrowcu Świętokrzyskim i zamach w Krakowie. Nadinsp. Zbigniew Nowak powołał zespół śledczy
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Zbigniew Nowak zdecydował o powołaniu specjalnego zespołu śledczego. Jak przekazała PAP świętokrzyska policja, znaleźli się w nim funkcjonariusze z największym doświadczeniem. Ich zadaniem będzie dokładne wyjaśnienie wydarzeń z 7 listopada.
Policjanci próbują odtworzyć drogę, którą 24-letni napastnik pokonał z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa. Weryfikują również informacje od świadków, którzy twierdzą, że mogli zauważyć mężczyznę lub jego samochód.
– Sprawa jest bardzo świeża i nie zostanie wyjaśniona w kilka dni. Przed nami długotrwałe czynności, a współpraca z policją z Małopolski jest niezbędna – podkreślił komisarz Damian Janus z policji w Kielcach.
Atak na Rynku Głównym w Krakowie. 24-latek najpierw zamordował bliskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
Według ustaleń śledczych 24-latek przed wyjazdem do Krakowa miał zabić członków swojej rodziny. W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci odnaleźli ciała 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry mężczyzny. Wszystkie trzy osoby miały obrażenia postrzałowe.
Po dokonaniu tej zbrodni sprawca udał się do Krakowa. W sobotę po południu wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie zaczął strzelać z broni automatycznej do przechodniów.
W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób. Kolejnych 16 zostało rannych, wśród nich dwóch policjantów. Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy i przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek rano.
Broń i amunicja w aucie zamachowca z Krakowa. Prokuratura Krajowa nadzoruje śledztwo
W pojeździe 24-latka zabezpieczono dwa karabiny AR-15, dwa pistolety oraz około 500 sztuk amunicji. Mężczyzna posiadał pozwolenie na broń. Wcześniej nie był karany.
Specjalny zespół powstał również w małopolskiej policji. Funkcjonariusze z Krakowa i Kielc wspólnie ustalają przebieg wydarzeń oraz próbują wyjaśnić, dlaczego doszło do tragedii.
Całe śledztwo prowadzone jest pod nadzorem małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zbrodnię zakwalifikowano jako zabójstwo wielu osób o charakterze terrorystycznym.