Zabójstwo w Ostrowcu i zamach w Krakowie. Policja powołała specjalną grupę

Tragedia w Ostrowcu Świętokrzyskim i zamach w Krakowie. Nadinsp. Zbigniew Nowak powołał zespół śledczy

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Zbigniew Nowak zdecydował o powołaniu specjalnego zespołu śledczego. Jak przekazała PAP świętokrzyska policja, znaleźli się w nim funkcjonariusze z największym doświadczeniem. Ich zadaniem będzie dokładne wyjaśnienie wydarzeń z 7 listopada.

Policjanci próbują odtworzyć drogę, którą 24-letni napastnik pokonał z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa. Weryfikują również informacje od świadków, którzy twierdzą, że mogli zauważyć mężczyznę lub jego samochód.

– Sprawa jest bardzo świeża i nie zostanie wyjaśniona w kilka dni. Przed nami długotrwałe czynności, a współpraca z policją z Małopolski jest niezbędna – podkreślił komisarz Damian Janus z policji w Kielcach.

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Atak na Rynku Głównym w Krakowie. 24-latek najpierw zamordował bliskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

Według ustaleń śledczych 24-latek przed wyjazdem do Krakowa miał zabić członków swojej rodziny. W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci odnaleźli ciała 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry mężczyzny. Wszystkie trzy osoby miały obrażenia postrzałowe.

Po dokonaniu tej zbrodni sprawca udał się do Krakowa. W sobotę po południu wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie zaczął strzelać z broni automatycznej do przechodniów.

W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób. Kolejnych 16 zostało rannych, wśród nich dwóch policjantów. Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy i przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek rano.

🇵🇱 Kraków police officer reloads with left hand and neutralizes the mass shooter despite severe chest gunshot wound. A new high-quality video shows the moment the 24-year-old Kraków shooter Michał O. opened fire on the Polish police officers Jakub Kulik and Artur Morański. The officers had only their pistols against the terrorist’s semi-automatic rifle. The attacker immediately opened fire on them. Both officers were struck by bullets but also managed to hit the attacker in an exchange of fire. Despite critical wounds, one of the policemen managed to get back up to his feet, reload his pistol with his uninjured left hand and finish the attacker off. Right after that, the wounded officer collapsed next to the shooter and lost consciousness. Only six minutes passed from the first shots on Market Square were fired the final shoot-out involving the officer Because the patrol officers moved in without hesitation and stopped the attacker, the attacker didn't manage to take up a position at the intersection where he crashed his car and continue shooting at the crowds.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2026

Broń i amunicja w aucie zamachowca z Krakowa. Prokuratura Krajowa nadzoruje śledztwo

W pojeździe 24-latka zabezpieczono dwa karabiny AR-15, dwa pistolety oraz około 500 sztuk amunicji. Mężczyzna posiadał pozwolenie na broń. Wcześniej nie był karany.

Specjalny zespół powstał również w małopolskiej policji. Funkcjonariusze z Krakowa i Kielc wspólnie ustalają przebieg wydarzeń oraz próbują wyjaśnić, dlaczego doszło do tragedii.

Całe śledztwo prowadzone jest pod nadzorem małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zbrodnię zakwalifikowano jako zabójstwo wielu osób o charakterze terrorystycznym.